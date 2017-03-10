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Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Сегодня вечером в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Некоторое время на месте аварии было нарушено движение, пишет Tallinncity.

По предварительным данным, грузовик зацепил автобус и снес зеркало заднего вида. За пассажирами приехал подменный автобус, который доставил их в пункт назначения.

Из-за ДТП движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.

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