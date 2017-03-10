Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

По предварительным данным, грузовик зацепил автобус и снес зеркало заднего вида. За пассажирами приехал подменный автобус, который доставил их в пункт назначения.
Из-за ДТП движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.
Сегодня вечером в Таллинне на Тартуском шоссе произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. Некоторое время на месте аварии было нарушено движение, пишет Tallinncity.
По предварительным данным, грузовик зацепил автобус и снес зеркало заднего вида. За пассажирами приехал подменный автобус, который доставил их в пункт назначения.
Из-за ДТП движение на месте происшествия было некоторое время нарушено.
Женские посиделки в студии Postimees
Денег нет, идеи туманны
ДТП произошло из-за того, что водитель пытался поднять упавшую игрушку
Люди были на месте уже в пять утра!
Государство и город в растерянности
Гала-прием в честь ведущих бизнесменов!
Руководство все отрицает
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость