Названы десять худших автомобилей 2016 года

В список вошли автомобили Mitsubishi i-MiEV и Mercedes-Benz CLA, пишет motor.ru.

Сообщается, что специалисты определяли аутсайдеров по результатам независимых дорожных испытаний, а также отзывам владельцев краш-тестов.

Отдельным пунктом идут самые затратные в отношении топлива модели, а также самые медленные.

Сообщается, что автомобиль Mitsubishi i-MiEV был включен в список из-за того, что авто медленно заряжается и имеет маленький запас хода. Модель Fiat 500 оказалась среди аутсайдеров из-за плохих отзывов экспертов, а также после дорожных тестов, отмечавших неудобную посадку и жесткую подвеску.

Также оказались в списке Maserati Ghibli, Mercedes-Benz CLA, Land Rover Discovery, Mitsubishi Mirage, Chrysler 200, Toyota Tacoma, Dodge Journey и Cadillac Escalade.