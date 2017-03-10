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Названы десять худших автомобилей 2016 года

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Обнародован топ-10 худших автомобилей 2016 года по версии американского журнала Союза потребителей США Consumer Reports.

В список вошли автомобили Mitsubishi i-MiEV и Mercedes-Benz CLA, пишет motor.ru.

Сообщается, что специалисты определяли аутсайдеров по результатам независимых дорожных испытаний, а также отзывам владельцев краш-тестов.

Отдельным пунктом идут самые затратные в отношении топлива модели, а также самые медленные.

Сообщается, что автомобиль Mitsubishi i-MiEV был включен в список из-за того, что авто медленно заряжается и имеет маленький запас хода. Модель Fiat 500 оказалась среди аутсайдеров из-за плохих отзывов экспертов, а также после дорожных тестов, отмечавших неудобную посадку и жесткую подвеску.

Также оказались в списке Maserati Ghibli, Mercedes-Benz CLA, Land Rover Discovery, Mitsubishi Mirage, Chrysler 200, Toyota Tacoma, Dodge Journey и Cadillac Escalade.

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