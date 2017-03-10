MISA в этом году откроет 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа

Первые языковые кафе для изучения эстонского появились в Нарве в мае 2015 года. За два года, по словам руководителя MISA Дмитрия Бурнашева, такая форма изучения языка зарекомендовала себя как эффективная, поэтому в этом году MISA планирует расширить работу. Планируется отрыть 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа – Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Кивиыли, Пюсси, Ахтме. Уже началась регистрация.

В последнее время также обсуждаются темы переезда Фонда интеграции и миграции в Нарву, открытие Домов эстонского языка, а также реорганизации фонда, а на вопрос, какое будущее ждет фонд, Бурнашев ответил, что все зависит от решения правительства: "Как только решение будет принято, мы сможем более точно сказать, как будет выглядеть будущее".