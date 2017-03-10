Есть в нашей обыденной жизни моменты, которые никак праздничными не назовешь. Хотя они по природе своей в большей степени постпраздничные, то есть связанные с последствиями употребления алкогольных напитков. Социальные последствия этого употребления превратились в праздную обыденную сводку полиции.

Раньше ведь как было: каждый день полиция ловила десяток нетрезвых водителей, и это количество превращалось в качество – становилось понятно, что не сдаются эстонские автоалкаши! Раньше их ловили по двадцать в день, а теперь кажется странным, если попадется пара-тройка. Но мы ведь знаем, что пусто место не бывает. И точно: теперь мы считаем случаи семейного насилия.

Об этой проблеме без откровенной статистики стал говорить в 2014 году министр юстиции Андрес Анвельт. Насколько я помню, никто особо всерьез почему-то предупреждения властей не принимал и считал поездку министра в Африку на подписание конвенции по предотвращению насилия над женщинами непонятно чем. Теперь у нас другая правда. В этом году журналистика ждала 8 Марта как повод для беседы на две темы: что в этом празднике такого доброго – и почему он не государственный.

Сводка криминальных новостей за восьмое марта озаглавлена «Жестокий Женский день в Таллинне: избитая молодая девушка и старушке сковородкой по голове». Поверьте, через год-два мы уже не будем негодующе разводить руками. Вся эта статистика грозит стать обыденной и привычной, если, опять же, не принять мер. А такая тенденция имеет место – три года после предупреждений Анвельта прошли без соответствующей реакции правоохранительных органов.

Между прочим, у нас даже в утренних радиошоу разрешается шутить на тему семейных ссор с рукоприкладством. Именно этим отличилась команда одной из эстонских радиостанций, обсуждая зафиксированный момент якобы выяснения отношений якобы между четой Осиновских (это были не они) на праздничном приеме 24 февраля. Цитата из радиоэфира: «Хорошо, что в “десятку” не заехал...» О чем тут говорить? Супруга министра сделала верный шаг – она публично призвала не шутить на тему семейного насилия: такими разговорами отношение к явлению не изменишь. «Бьет – значит любит» – логика неверная.

Мы осуждаем насилие, потому что боимся стать его жертвами. Неужели нельзя раз и навсегда зарубить на носу, что человек – существо разумное и поддается превентивной обработке? Если он увидит, что за пьянство за рулем, избиение жены, выбрашенного в лес песика государство наказывает, относиться к этому государству он будет по-другому – с уважением.