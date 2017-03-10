Суббота, 11. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Николай Караев
Николай Караев
журналист
/
/
:

Политэмигрант из России хоть никогда и не ставил спектаклей, но как человек, связанный с театром почти тридцать лет, претендует на должность художественного руководителя Русского театра Эстонии.

Вчера, в пятницу, 9 марта, завершился срок подачи заявлений на участие в конкурсе на место худрука Русского театра. Как сообщает «Актуальная камера», таких заявлений подано шестнадцать. С учетом того, что в конкурсе могут участвовать и жители других стран, руководство театра подождет еще несколько дней и вскроет конверты, вероятнее всего, 16 марта. Сообщать о том, кто именно участвует в конкурсе, оно не намерено, ссылаясь на условия его проведения.

Нынешний худрук Игорь Лысов после напряженных раздумий решил все-таки подать участвовать в конкурсе. «Отвечать на любовь коллектива театра игнорированием я не хочу, – говорит Лысов. – Я хочу ответить любовью. И буду с ними столько, сколько позволит комиссия, которая решает судьбу театра». О связанном с конкурсом конфликте мы писали в материале «В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип». В какой-то момент Лысов даже решил покинуть театр (причем руководитель совета Яак Аллик не увидел в этом ничего страшного), однако позднее передумал.

Пожалуй, самая неожиданная кандидатура на пост худрука Русского театра – это российский журналист, театрал, актер, общественный культурный деятель Андрей Кузичкин, несколько лет назад получивший в Эстонии политубежище. «Да, я подал заявление, это правда, – комментирует Кузичкин. – Абсолютно не могу оценить свои шансы, не зная, кто еще участвует в этом конкурсе. Если бы, допустим, я приехал на Олимпийские игры, а передо мной выпустили бы тяжеловесов и это был бы, скажем, бокс, мои шансы, естественно, были бы нулевые...»

По словам Андрея Кузичкина, роман с театром у него достаточно длительный: «В 1986 году я пришел в Народный театр томского Дома ученых и уже из театральной сферы не уходил. Работал со многими режиссерами, играл во многих спектаклях – и на сцене народного театра, и на сцене профессиональных театров. У нас есть Камерный драматический театр под руководством Заслуженного деятеля искусств РФ Алевтины Николаевны Буханченко, я долго сотрудничал с этим театром и последний спектакль сыграл в январе 2014 года, а через два дня приехал в Эстонию. Фактически мой театральный опыт не прерывался».

Опыт Кузичкина – это опыт актера и организатора театрального процесса: «Как начальник департамента культуры я занимался, конечно, и организацией фестивального движения, и театральными конкурсами, работал в жюри этих конкурсов, занимался режиссура массовых представлений. Спектакли не ставил, сразу скажу, постановочной частью не занимался – но занимался сочинением сценариев, кастингом и так далее».

Как следует, например, из отзыва Кузичкина на спектакль Игоря Лысова «Женитьба» на сайте ERR, работу нынешнего худрука он оценивает невысоко: «Спектакль Игоря Лысова, к сожалению, удачным мне не показался... То, что происходило на сцене в предшествующие финалу два часа, скорее, походило на чтение пьесы по ролям... Особенно поразило первое действие, когда над сценой из темноты выплыли невидимые миру слова “Скука вселенская”. Слова невидимые, но они легко читались на лицах актеров, которые беспомощно барахтались в тексте пьесы, пропуская какие-то важные фрагменты, путаясь в репликах, буксуя в паузах... Актеров было пронзительно жалко – не их героев, а именно самих актеров... Эпиграфом к [спектаклю] могут послужить слова героя пьесы: “Черт знает, что такое!” Эпиграфом или эпитафией?»

В другом своем мнении, предназначенном для эстонского читателя, Кузичкин писал, что три виденных им постановки Лысова «не просто скучны, но бездарны», и среди прочего сообщал, что Лысов стал худруком благодаря поддержке России: «Посольство РФ, поддержавшее назначение Лысова на пост худрука, убедилось в его лояльности и русском патриотизме – и о нем позабыло. Лысов – “верный человек”, а что он делает в театре и с театром, это тех, кто курирует в России эстонскую культурную жизнь, уже не интересует».

Еще один кандидат на должность худрука, подтвердивший свое участие в конкурсе, – московский режиссер Филипп Лось, поставивший в Раквереском театре «Памятник» Владимира Жеребцова. «Это мое давнее желание, – комментирует Лось. – Я считаю, что готов быть хорошим руководителем Русского театра. Этот театр мне очень нравится, и я верю в его светлые художественные и экономические перспективы. Многое уже сделано, многое еще предстоит сделать в ближайшее время». Интервью журналиста Postimees с Филиппом Лосем читайте здесь.

Несмотря на то, что в качестве кандидата на пост худрука называли звезду Русского театра Александра Ивашкевича, сам он говорит, что в конкурсе не участвует. «Судя по слухам, есть несколько лиц, которые заинтересованы в том, чтобы меня туда “засунуть”, чтобы другие думали, что я на этот пост претендую, – сказал Ивашкевич порталу Rus.Postimees.ee. – Не знаю, кто именно эти слухи распространяет, но я никаких заявлений не подавал и поводов не давал. Когда-то давно, много лет назад, мне предлагали стать художественным руководителем театра, но мне это на тот момент было неинтересно, и я отказался».

В состав комиссии, которая выберет нового худрука Русского театра, вошли директор театра Тыну Ленсмент, доверенное лицо труппы актриса Екатерина Кордас, генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАалександр ивашкевичАндрей Кузичкинигорь лысоврусский театрфилипп лосьхудрук
По теме
Евгений Голиков. Тень сенатора Маккарти над Викторией Ладынской

Евгений Голиков. Тень сенатора Маккарти над Викторией Ладынской

Вчера я прочел на портале Rus.Postimees.ee реплику депутата Рийгикогу IRL Виктории Ладынской, посвященную партийной принадлежности двух членов совета Русского театра (меня и Яака Аллика) – и почувствовал необходимость ответить на некоторые моменты в позиции депутата. Виктория Ладынская: почему двое из трех членов совета Русского театра – соцдемы?

Виктория Ладынская: почему двое из трех членов совета Русского театра – соцдемы? 4

Депутата от IRL удивляет политический дисбаланс в органе, управляющем Русским театром, – тем более, что министр культуры у нас тоже соцдем. Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии

Двое журналистов русского Postimees выиграли премию Союза газет Эстонии 4

В январе Союз газет Эстонии выбрал номинантов на журналистскую премию в категории "Лучшая статья на русском языке". В числе номинантов были два журналиста портала Rus.postimees.ee - Николай Караев и Елизавета Фомина.
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
русский театр
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
09:23
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин
09:15
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина
23:55
Покупательская корзина в Selver самая дорогая
21:59
Картина дня: автобус с 14 детьми попал в ДТП, политик США сцепился с Ильвесом, украинские военные в Эстонии
21:50
Президент Чехии в шутку причислил себя к агентам Путина (1)
21:46
Галерея: во время футбольного матча между "Нымме Калью" и "Флорой" погас свет
21:36
MISA в этом году откроет 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа
21:27
Названы десять худших автомобилей 2016 года
21:12
Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса
20:57
Консул Эстонии посетил эстонских судовых охранников в тюрьме в Индии (5)
20:49
Судмедэксперты Нью-Йорка не опубликуют заключение о причинах смерти Чуркина (2)
20:41
Красный Крест в Донбассе: необходимо увеличить гуманитарную помощь мирным жителям в зоне боевых действий (2)
20:23
Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне
20:11
Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line
19:53
В этом году Эстония снова примет на лечение украинских военных (4)
19:46
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II
19:42
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
19:35
Фото: в Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек
19:28
Скончался чемпион мира по автогонкам "Формула-1"
19:17
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
Все новости
LimonЦеликом
Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака

Виктория Дайнеко разводится после двух лет брака

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Находка врача! Если у вас кружится голова, вот как справиться с этим за одну минуту

Лолита произвела настоящий фурор в Риге

Лолита произвела настоящий фурор в Риге

10. мар
«Выглядит старше мамы»: в Сети отметили как не похожа на себя Кристина Орбакайте
10. мар
Дочери Хиллари Клинтон пришлось оправдываться из-за фото блинчиков
10. мар
Мальчик, который смог: Дэниел Рэдклифф сделал своей возлюбленной предложение (фото)
10. мар
Только человек с уникальным зрением cможет найти на этом фото кота. А у тебя получится? (1)
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

10. мар
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
10. мар
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
10. мар
Как эффективно убрать шрамы на лице от прыщей?
10. мар
Баунти: готовим рулет с райским вкусом
SportsЦеликом
Галерея: во время футбольного матча между

Галерея: во время футбольного матча между "Нымме Калью" и "Флорой" погас свет

Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Скончался чемпион мира по автогонкам

Скончался чемпион мира по автогонкам "Формула-1"

10. мар
Смотрите в субботу с комментариями на русском: нарвский «Транс» сыграет против «Инфонета»
ВпрокЦеликом
Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (2)

10. мар
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?
Погода
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Фото: в Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Фото: в Ласнамяэ в результате ДТП с тремя автомобилями пострадал человек

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (27)
Названы десять худших автомобилей 2016 года
Точная причина смерти устанавливается лишь у каждого пятого умершего(5)
Полиция просит помощи: этот мужчина может иметь отношение к тяжкому преступлению против личности
Финские СМИ: престарелые туристы привозят из России ВИЧ(3)
Топ комментариев
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (27)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees