Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Вчера, в пятницу, 9 марта, завершился срок подачи заявлений на участие в конкурсе на место худрука Русского театра. Как сообщает «Актуальная камера», таких заявлений подано шестнадцать. С учетом того, что в конкурсе могут участвовать и жители других стран, руководство театра подождет еще несколько дней и вскроет конверты, вероятнее всего, 16 марта. Сообщать о том, кто именно участвует в конкурсе, оно не намерено, ссылаясь на условия его проведения.

Нынешний худрук Игорь Лысов после напряженных раздумий решил все-таки подать участвовать в конкурсе. «Отвечать на любовь коллектива театра игнорированием я не хочу, – говорит Лысов. – Я хочу ответить любовью. И буду с ними столько, сколько позволит комиссия, которая решает судьбу театра». О связанном с конкурсом конфликте мы писали в материале «В Русском театре опять случилось это: директор и худрук идут на принцип». В какой-то момент Лысов даже решил покинуть театр (причем руководитель совета Яак Аллик не увидел в этом ничего страшного), однако позднее передумал.

Пожалуй, самая неожиданная кандидатура на пост худрука Русского театра – это российский журналист, театрал, актер, общественный культурный деятель Андрей Кузичкин, несколько лет назад получивший в Эстонии политубежище. «Да, я подал заявление, это правда, – комментирует Кузичкин. – Абсолютно не могу оценить свои шансы, не зная, кто еще участвует в этом конкурсе. Если бы, допустим, я приехал на Олимпийские игры, а передо мной выпустили бы тяжеловесов и это был бы, скажем, бокс, мои шансы, естественно, были бы нулевые...»

По словам Андрея Кузичкина, роман с театром у него достаточно длительный: «В 1986 году я пришел в Народный театр томского Дома ученых и уже из театральной сферы не уходил. Работал со многими режиссерами, играл во многих спектаклях – и на сцене народного театра, и на сцене профессиональных театров. У нас есть Камерный драматический театр под руководством Заслуженного деятеля искусств РФ Алевтины Николаевны Буханченко, я долго сотрудничал с этим театром и последний спектакль сыграл в январе 2014 года, а через два дня приехал в Эстонию. Фактически мой театральный опыт не прерывался».

Опыт Кузичкина – это опыт актера и организатора театрального процесса: «Как начальник департамента культуры я занимался, конечно, и организацией фестивального движения, и театральными конкурсами, работал в жюри этих конкурсов, занимался режиссура массовых представлений. Спектакли не ставил, сразу скажу, постановочной частью не занимался – но занимался сочинением сценариев, кастингом и так далее».

Как следует, например, из отзыва Кузичкина на спектакль Игоря Лысова «Женитьба» на сайте ERR, работу нынешнего худрука он оценивает невысоко: «Спектакль Игоря Лысова, к сожалению, удачным мне не показался... То, что происходило на сцене в предшествующие финалу два часа, скорее, походило на чтение пьесы по ролям... Особенно поразило первое действие, когда над сценой из темноты выплыли невидимые миру слова “Скука вселенская”. Слова невидимые, но они легко читались на лицах актеров, которые беспомощно барахтались в тексте пьесы, пропуская какие-то важные фрагменты, путаясь в репликах, буксуя в паузах... Актеров было пронзительно жалко – не их героев, а именно самих актеров... Эпиграфом к [спектаклю] могут послужить слова героя пьесы: “Черт знает, что такое!” Эпиграфом или эпитафией?»

В другом своем мнении, предназначенном для эстонского читателя, Кузичкин писал, что три виденных им постановки Лысова «не просто скучны, но бездарны», и среди прочего сообщал, что Лысов стал худруком благодаря поддержке России: «Посольство РФ, поддержавшее назначение Лысова на пост худрука, убедилось в его лояльности и русском патриотизме – и о нем позабыло. Лысов – “верный человек”, а что он делает в театре и с театром, это тех, кто курирует в России эстонскую культурную жизнь, уже не интересует».

Еще один кандидат на должность худрука, подтвердивший свое участие в конкурсе, – московский режиссер Филипп Лось, поставивший в Раквереском театре «Памятник» Владимира Жеребцова. «Это мое давнее желание, – комментирует Лось. – Я считаю, что готов быть хорошим руководителем Русского театра. Этот театр мне очень нравится, и я верю в его светлые художественные и экономические перспективы. Многое уже сделано, многое еще предстоит сделать в ближайшее время». Интервью журналиста Postimees с Филиппом Лосем читайте здесь.

Несмотря на то, что в качестве кандидата на пост худрука называли звезду Русского театра Александра Ивашкевича, сам он говорит, что в конкурсе не участвует. «Судя по слухам, есть несколько лиц, которые заинтересованы в том, чтобы меня туда “засунуть”, чтобы другие думали, что я на этот пост претендую, – сказал Ивашкевич порталу Rus.Postimees.ee. – Не знаю, кто именно эти слухи распространяет, но я никаких заявлений не подавал и поводов не давал. Когда-то давно, много лет назад, мне предлагали стать художественным руководителем театра, но мне это на тот момент было неинтересно, и я отказался».

В состав комиссии, которая выберет нового худрука Русского театра, вошли директор театра Тыну Ленсмент, доверенное лицо труппы актриса Екатерина Кордас, генсек Театрального союза Эстонии Рийна Вийдинг, а также члены совета Русского театра Яак Аллик и Евгений Голиков.