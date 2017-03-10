"Не все клиенты знают о своих правах, и аптекарь должен предоставить возможность разобраться. Аптекарь обязан консультировать клиента о том, как действует препарат, как его правильно использовать и хранить, а теперь к этому прибавится еще и обязанность информировать о наличии лекарств с более низкой ценой", – пояснила представитель Департамента лекарств Катрин Коллист, сообщает портал Rus.err.ee.

Провизор и член правления союза аптек Эстонии Кристийна Сепп считает, что новые предписания могут сместить фокус общения аптекаря и клиента в худшую строну, ведь ставить акцент на цену лекарства – в корне неверно.