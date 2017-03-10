Суббота, 11. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Попавшийся на связях с РФ экс-советник Трампа втайне лоббировал интересы Турции

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в тайне от своего руководства вел лоббистскую деятельность в пользу Турции и занимался сбором сведений о проживающем в Штатах исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Об этом стало известно газете The New York Times.

По данным издания, Флинн был нанят турецким предпринимателем Экимом Алптекином, имеющим связи с правительством президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает портал Newsru.com.

За осуществление лоббистской деятельности Флинн получил 530 тысяч долларов. Соответствующий контракт был заключен в августе прошлого года спустя три недели после национального съезда Республиканской партии, на котором Трамп был утвержден единым кандидатом в президенты. Срок действия контракта истек 8 ноября, уже после выборов.

Как отмечает газета, Флинн, не раскрывая своих связей с Турцией, в день выборов опубликовал статью, в которой он оправдывал политические решения Анкары, а Гюлена называл "радикальным исламистом".

Примечательно, что Флинн заявил себя в качестве лоббиста еще в прошлом году, однако он не стал раскрывать информацию, что работал иностранным агентом. Эти данные экс-советник Трампа указал только в прошлый вторник.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАthe new york timesдональд трампМайкл Флиннроссиясшатурция
limon.ee
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
русский театр
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:57
ООН сообщила о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе
10:47
Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения
10:29
Галерея: дни городка бездомных сочтены
10:26
Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом
10:08
Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
10:08
Попавшийся на связях с РФ экс-советник Трампа втайне лоббировал интересы Турции
09:49
Аптекарей обяжут информировать клиентов о наличии лекарств с более низкой ценой (1)
09:46
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент (2)
09:30
Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся (2)
09:29
Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 11 марта
09:23
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (6)
09:15
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина
23:55
Покупательская корзина в Selver самая дорогая
21:59
Картина дня: автобус с 14 детьми попал в ДТП, политик США сцепился с Ильвесом, украинские военные в Эстонии
21:50
Президент Чехии в шутку причислил себя к агентам Путина (1)
21:46
Галерея: во время футбольного матча между "Нымме Калью" и "Флорой" погас свет
21:36
MISA в этом году откроет 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа
21:27
Названы десять худших автомобилей 2016 года
21:12
Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса
20:57
Консул Эстонии посетил эстонских судовых охранников в тюрьме в Индии (6)
Все новости
LimonЦеликом
Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии

«Выглядит старше мамы»: в Сети отметили как не похожа на себя Кристина Орбакайте

«Выглядит старше мамы»: в Сети отметили как не похожа на себя Кристина Орбакайте

Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 11 марта

Доброе утро! Читайте наш самый точный гороскоп на 11 марта

10:47
Новое эстонское шоу с участием Анне Вески омрачено скандалом: телеканал принес извинения
10:26
Вот что случится с вашим телом завтра, если сегодня вы заснете голышом
09:46
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент (2)
10. мар
Дочери Хиллари Клинтон пришлось оправдываться из-за фото блинчиков (1)
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

10. мар
Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна
10. мар
Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины
10. мар
Как эффективно убрать шрамы на лице от прыщей?
10. мар
Баунти: готовим рулет с райским вкусом
SportsЦеликом
Галерея: во время футбольного матча между

Галерея: во время футбольного матча между "Нымме Калью" и "Флорой" погас свет

Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Биталонист Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по числу побед в сезоне

Скончался чемпион мира по автогонкам

Скончался чемпион мира по автогонкам "Формула-1"

10. мар
Смотрите в субботу с комментариями на русском: нарвский «Транс» сыграет против «Инфонета»
ВпрокЦеликом
Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Покупательская корзина в Selver самая дорогая

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего?

Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (2)

10. мар
Вопрос читателя: как проверить, не пользовался ли кто-то моей ID-картой?
Погода
Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Фото: в Каире обнаружили предположительно статую фараона Рамзеса II

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Синоптики: в субботу будет пасмурно и туманно, но в воскресенье все кардинально изменится

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся

Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся (2)

Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Фото: в Таллинне произошло ДТП с участием грузовика и автобуса

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Полиция: водители по-прежнему не уступают людям дорогу на пешеходных переходах

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Летом Maxima откроет в Таллинне очередной магазин: узнайте, где он будет находиться

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (6)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
Водитель автобуса переехал 17-летней девушке ногу и скрылся(2)
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Фотограф застукал возлюбленную Таави Рыйваса в пикантный момент(2)
Какой кошмар... У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
Топ комментариев
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees