Попавшийся на связях с РФ экс-советник Трампа втайне лоббировал интересы Турции

По данным издания, Флинн был нанят турецким предпринимателем Экимом Алптекином, имеющим связи с правительством президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает портал Newsru.com.

За осуществление лоббистской деятельности Флинн получил 530 тысяч долларов. Соответствующий контракт был заключен в августе прошлого года спустя три недели после национального съезда Республиканской партии, на котором Трамп был утвержден единым кандидатом в президенты. Срок действия контракта истек 8 ноября, уже после выборов.

Как отмечает газета, Флинн, не раскрывая своих связей с Турцией, в день выборов опубликовал статью, в которой он оправдывал политические решения Анкары, а Гюлена называл "радикальным исламистом".

Примечательно, что Флинн заявил себя в качестве лоббиста еще в прошлом году, однако он не стал раскрывать информацию, что работал иностранным агентом. Эти данные экс-советник Трампа указал только в прошлый вторник.