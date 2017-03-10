Галерея: дни городка бездомных сочтены

В четверг в городок, расположенный на пустыре около Таллиннской электростанции, наведались работники МуПо. Их послание было конкретным: собирайте все пожитки и перебирайтесь в другое место, так как хозяин участка будет готовить его для строительства жилого дома.

Старший инспектор МуПо Павел Бойцов лично постучался в двери каждого дома импровизированного городка, состоящего из десятка лачуг, построенных из подручных средств. Старший инспектор сообщил, что у бездомных есть неделя для того, чтобы найти себе новое жилье.

«Вероятнее всего, они переберутся немного в сторону от электростанции на соседний участок. У него тот же владелец, что и у этого участка, но пока он не планирует там ничего делать и они смогут пожить там какое-то время», - отмечает Бойцов, добавляя, что бездомные должны ходатайствовать о помощи в местных самоуправлениях, но делать они этого, скорее всего, не будут.

Он говорит, что живущие в городке бездомные не являются безнадежными отщепенцами. «Одна женщина даже ходит на работу и стоит в очереди на квартиру, которую ей обещали в этом году», - отметил старший инспектор.