Умер политик и академик Пеэтер Тульвисте

Тульвисте получил высшее образование в Московском государственном университете, который он окончил в 1969 году по специальности "психология". В 1975 году он защитил в МГУ кандидатскую, а в 1987 — докторскую диссертацию, сообщает портал Rus.err.ee.

В 1980 году был одним из тех эстонских ученых и деятелей культуры, кто подписал "Открытое письмо из Эстонской ССР" (т. н. "Письмо сорока"), в котором выражался протест против принудительного насаждения в республике русского языка.

В 1993-1998 годах Тульвисте занимал пост ректора Тартуского университета.