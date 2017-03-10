Ирак заявил, что нет никаких доказательств химических атак ИГИЛ в Мосуле

По данным Reuters, аль-Хаким сделал такое заявление, пообщавшись в пятницу с иракским руководством, сообщает портал Newsru.com.

Как известно, в прошлую субботу ООН заявила, что 1 марта 12 человек в Мосуле, включая женщин и детей, возможно, подверглись воздействию химических реагентов.

Вчера Совет безопасности ООН на закрытом заседании изучал эту ситуацию. По итогам заседания британский посол в ООН Мэтью Райкрофт заявил, что расследование о возможном применении химического оружия ИГ* в Ираке продолжается.

Напомним, в феврале Минобороны США заявило, что боевики террористической группировки производили на территории Мосульского университета в Ираке химическое оружие, в том числе запрещенное вещество иприт (горчичный газ). При этом представитель Пентагона уточнил, что у США нет какого-либо подтверждения того, что этим газом был кто-то убит.