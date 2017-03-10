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Глава МИД Турции пригрозил Нидерландам санкциями

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что его страна наложит санкции на Нидерланды, если те аннулируют его разрешение на въезд в страну. 

"И вот Нидерланды. Голландский политик Герт Вилдерс ведет себя как нацист! Он угрожает, что не даст моему самолету взлететь. Но я собираюсь ехать", - заявил турецкий чиновник в интервью CNN Türk, добавив, что прошли времена, когда европейцы могли себе позволить думать, что Анкара не ответит на их действия, сообщает Интерфакс.

Чавушоглу продолжил, что Турция наложит санкции на Нидерланды, если будет отменено разрешение на полет.

Как отмечает Hurriyet, отношения между Турцией и несколькими европейскими странами - Германией, Австрией и Нидерландами - испортились после решения Анкары провести "встречи с гражданами" в преддверии референдума в Турции.

Турецкие чиновники, включая федеральных министров, планировали провести в этих странах митинги с участием живущих в Европе турок. Местные власти не разрешили устраивать подобные мероприятия в связи с трудностью обеспечения безопасности.

9 марта голландский премьер Марк Рютте заявил, что выступает против проведения Чавушоглу митингов в Нидерландах. Он предупредил, что главе МИД Турции не стоит приезжать, но если тот все же решит прилететь, ему не будет предоставлен ни водитель, ни охрана.

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