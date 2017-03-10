Торговый центр в Германии закрыли из-за угрозы теракта

В связи с "конкретными указаниями на возможный теракт" в субботу, 11 марта расположенное в центре города здание закрыто на весь день, сообщила полиция утром в тот же день, сообщает DW.

По имеющейся информации, угроза распространяется только на конкретный торговый центр.

Силы правопорядка блокировали все входы в здание, пишет издание Derwesten.de. По его данным, решение о закрытии торгового центра было принято ночью.

Полиция направила все усилия на выяснение обстоятельств. В операции участвуют десятки полицейских. В интересах следствия о дальнейших деталях не сообщается.