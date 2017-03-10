Нидерланды запретили посадку самолета главы МИД Турции

Как говорится в заявлении голландского правительства, разрешение отозвано в связи с "общественной опасностью", которую несет в себе визит Чавушоглу в Роттердам, сообщает Интерфакс.

Ранее глава МИД Турции пообещал, что его страна наложит санкции на Нидерланды, если те аннулируют его разрешение на въезд в страну.

Турецкие чиновники, включая федеральных министров, планировали провести серию митингов с участием живущих в Европе турок. Местные власти Германии, Австрии и Нидерландов не разрешили устраивать подобные мероприятия в связи с трудностью обеспечения безопасности.

Нидерланды после ультиматума Чавушоглу заявили, что были готовы рассмотреть возможности проведения министром кампаний в связи с предстоящим в Турции референдумом, но Анакара не дождалась результатов и пригрозила санкциями.

В заявлении голландских властей говорится, что в таких условиях искать точки соприкосновения бессмысленно.