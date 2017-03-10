Фото из поездки специально для Postimees: Яна Тоом и другие евродепутаты находятся в Сирии

Сегодня группа политиков и журналистов посетила Алеппо, где встретилась с губернатором, религиозными лидерами и представителями Красного полумесяца. По словам Иванова, ситуация катастрофическая, над городом висит облако бетонной пыли, не работает водопровод. Восточный Алеппо разрушен и покинут.

Помощи реально не хватает. В местном отделении организации Красного полумесяца, которую посетили сегодня политики, насчитывается 25 врачей, 30 сотрудников скорой помощи, 45 коек и 500 волонтеров - на 2 миллиона жителей в городе, где люди гибнут постоянно.

Людям не хватает элементарных вещей. Мамыкин и Тоом передали сегодня местной благотворительной организации 50 кг детского питания. "50 кг - капля в море, но лучше, чем ничего. Отдали Каритас в Алеппо. Прямо так, из багажника, на улице. Тут не до церемоний" - написала Тоом у себя в Фейсбуке.

"Очень стыдно раз за разом слышать, что ЕС практически не оказывает гуманитарной помощи режиму Асада. Потому что помощь нужна не режиму, а людям, которые бегут сюда, на подконтрольные Асаду территории, - заявила Тоом. - Очень больно читать черно-белые рассуждения эстонских политиков о поддержке кровавого режима. Потому что пока мы со знанием дела рассуждаем о добре и зле, в Алеппо мрут от голода и болезней люди, который все ещё можно помочь".