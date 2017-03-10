Эрдоган назвал власти Нидерландов «пережитком нацизма»

Турецкий лидер также назвал руководство страны «робким и трусливым», сообщает Газета.ru.

С таким заявлением Эрдоган выступил после того, как власти европейской страны запретили главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу прилетать в страну.

«Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Их поездки — это отдельная тема», — цитирует слова президента Турции ТАСС.

Он добавил, что «Голландия сколько угодно может кормить террористов», но в конечном итоге все это ударит по ней.