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Грандиозный план: Москва переселит больше людей, чем проживает в Эстонии

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В Госдуму внесен законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, который предполагает переселение около 1,6 миллиона жителей российской столицы.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас власти Москвы завершают выполнение программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения, сообщает Коммерсант.

С начала реализации этой программы в 1999 году было снесено более 1600 многоквартирных домов, переселено более 160 000 семей. Авторы законопроекта отмечают, что в данный момент общая площадь устаревшего жилищного фонда Москвы составляет более 25 миллионов кв. м, в них проживает около 1,6 миллиона человек.

В документе указано, что жителей Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы будут переселять из ветхих пятиэтажек в пределах одного округа. В остальных округах переселять людей будут в тот же или соседний район.

Накануне мэр Сергей Собянин заявил, что Москва пустит на постройку нового жилья взносы, собранные с жильцов сносимых пятиэтажек,— речь может идти о шести миллиардах рублей. 

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