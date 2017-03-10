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Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Ваш телефон звонит — смотрите, что звонок от совершенно незнакомого номера, думаете, кто бы это мог быть, и принимаете вызов. Но невидимый собеседник тут же бросает трубку, пишет Sakala.

Один такой телефонный номер - 618 9135. Попытки перезвонить, заканчиваются ответом, что на данный момент связаться с этим номером невозможно. Позже происходит то же самое или номер уже отключен.

Ищем информацию об этом номере в интернете, находим на странице shouldiansner.net («стоит ли мне отвечать») заметки, что это эстонский настольный телефон и один человек поставил ему негативную оценку. Утверждается, что речь идет о мошенниках.

Запрос о номере в Эстонии объясняет, что номер 618 9135 принадлежит паевому товариществу Nord Connect. На своей домашней странице фирма сообщает, что является международной телекоммуникационной компанией, которая предоставляет полный спектр услуг в области связи, предлагая лучшее соотношение между эффективностью затрат и высоким качеством телефонии и передачи данных.

На отправленные по электронной почте вопросы, почему Nord Connect делает спам-звонки, фирма не ответила.

Ведущий специалист Департамента технического надзора Мико-Мартти Метс сказал, что сделал запрос по поводу пустых звонков Nord Connect и выяснил, что этот телефонный номер используется отделом телемаркетинга, которые с помощью этого номера организуют телефонные продажи.

Метс отметил, что, к сожалению, это уже не в их компетентности следить, как клиенты используют средства связи и кому звонят: «Если речь идет о так называемых продажах по телефону, эту сферу регулируют Закон о долговом праве и Закон защиты прав потребителец.

В октябре прошлого года Sakala писала, что на интернет-форумах люди жалуются, что в Эстонии с телефонного номера 5819 1152 поступают звонки, которые при принятии обрываются, а попытки перезвонить на них не увенчаются успехом.

На странице Who Calls Me есть девять сообщений на эстонском языке (с 7 июня по 22 сентября) по поводу этого номера. На странице CM Security к данному номеру добавлено ключевое слово «harrasment» (домогательство). На странице Showcaller принятые с этого номера вызовы были квалифицированы как спам.

Ранее люди тоже жаловались на подобную проблему, связанную с похожим номером 5819 1154. На странице Who Calls Me есть 84 поста в отношении данного номера с 11 марта позапрошлого года по 18 августа текущего года.

Пресс-секретарь Департамента технического надзора Ану Выльма сказала, что номер 5819 1152 принадлежит оператору Tele2. По ее словам, жалоб на этот номер в департамент не поступало.

Руководитель по коммуникации Tele2 Эгле Мербах сказала, что телефонный номер не принадлежит Tele2, владелец номера — клиент Tele2.

«К сожалению, мы не может раскрывать конфиденциальные данные, то есть сообщить, кому принадлежит телефонный номер, - говорит Мербах. - Со своей стороны мы может помочь только таким образом, что дадим знать владельцу номера, что на него жалуются люди».

Вероятно, таким образом фирмы проверяют, стоит ли за номером реальный человек, а потом им уже осознанно звонят и предлагают товар или услуги.

Департамент защиты прав потребителей рекомендует не перезванивать на незнакомые номера, которые совершают звонки без ответа. В случае, если вы примете звонок, никаких негативных последствий для вам не будет, а вот если решите перезвонить, можете стать жертвой мошенников — тариф номера может оказаться в разы дороже обычного.

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На интернет-форумах люди жалуются, что в Эстонии с телефонного номера 5819 1152 поступают звонки, которые при принятии обрываются, а попытки перезвонить на них не не удаются, пишет Sakala.
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