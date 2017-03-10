Видео: опубликовало ранее неизвестное видео с похорон Сталина

До сих пор широкой общественности была доступна только официальная кинохроника и документальный фильм "Великое прощание", сообщает Newsru.com.

Майор Манхов находился в Москве чуть больше года. Во время прогулок по советской столице и поездок в регионы он много фотографировал.

В записях помощника военного атташе не осталось ничего, что позволило бы оценить его реакцию на смерть советского лидера. Однако, как отмечают СМИ, он остался в истории как единственный независимый оператор, снявший похоронную процессию.