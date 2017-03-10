Суббота, 11. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Картина дня: Яна Тоом в Сирии, акт вандализма в центре Viru и несчастный случай на водопаде Валасте2

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями субботы.

Несчастный случай на водопаде Валасте

В субботу после обеда в Ида-Вирумаа со смотровой площадки водопада Валасте упал 25-летний мужчина. Читать далее...

Яна Тоом в Сирии

Журналист Алексей Иванов, находящийся в настоящее время в Сирии вместе с депутатами Европарламента Яной Тоом, Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок, рассказал Rus.Postimees о том, как проходит поездка. Читать далее...

Акт вандализма в центре Viru 

Союз пресс-фотографов Эстонии (EPFL) обратился в полицию в связи с инцидентом, который произошел в торговом центре Viru во вторник, когда неизвестный изрисовал красным маркером фотографии почетного караула Бронзового солдата. Читать далее...

Ошибочка вышла!

Сегодня примерно в 18 часов полицейские проверяли водителей на трезвость. Читатель Postimees прислал видео, на котором проверку проходила праворульная машина, но полиция этого не заметила и проверку на трезвость прошел пассажир. Читать далее...

Поздравляем!

Юная эстонская спортсменка Келли Сильдару на Всемирных экстремальных играх (X-Games) завоевала серебряную медаль. Читать далее...

Центр на продажу

Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу. Читать далее...

Худруком Русского театра хочет стать Андрей Кузичкин

Политэмигрант из России хоть никогда и не ставил спектаклей, но как человек, связанный с театром почти тридцать лет, претендует на должность художественного руководителя Русского театра Эстонии. Читать далее...

Таинственные звонки

Ваш телефон звонит — смотрите, что звонок от совершенно незнакомого номера, думаете, кто бы это мог быть, и принимаете вызов. Но невидимый собеседник тут же бросает трубку. Читать далее...

Если банк не дает кредит

Смотрите, какие дома в пределах города можно купить в рассрочку. Читать далее...

Дни городка бездомных сочтены

Бездомные, проживающие в лачугах около Петербургского шоссе, вынуждены будут искать себе новое жилье, так как скоро на месте их городка начнутся строительные работы. Читать далее...

Взрыв котла

В Тарту в подвале жилого дома взорвался котел. Читать далее...

Маленькому мальчику нужна ваша помощь

У маленького Кульдара, страдающего редким генетическим заболеванием, после операции произошла остановка сердца. В итоге ребенок получил серьезные повреждения мозга и нуждается в помощи неравнодушных людей. Читать далее...

Нидерланды поссорились с Турцией

Все началось с того, что Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Читайте об этом здесь... А вот что на это ответил сам Чавушоглу... Масла в огонь подлил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что президент Турции перешел все границы...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкартина дняновости
По теме
Картина дня: российская журналистка о местных русских, рост цен, писательница села за руль пьяной

Картина дня: российская журналистка о местных русских, рост цен, писательница села за руль пьяной

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.   
Картина дня: пропавший мужчина найден мертвым, раскол в стане центристов и журналисты русского Postimees стали лауреатами премии Союза газет

Картина дня: пропавший мужчина найден мертвым, раскол в стане центристов и журналисты русского Postimees стали лауреатами премии Союза газет

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.    Картина дня: самоуправляемый автобус в Таллинне, литовский наркобарон и

Картина дня: самоуправляемый автобус в Таллинне, литовский наркобарон и "Синий кит"

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.   Картина дня: резкий рост цен на топливо, криминальное прошлое стрелка из «Метрополя» и драка в Solaris

Картина дня: резкий рост цен на топливо, криминальное прошлое стрелка из «Метрополя» и драка в Solaris

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.  
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Конфликт Турции и Нидерландов
krasotka.ee
limon.ee
русский театр
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
22:05
Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление
21:54
СМИ: Трамп попросит у Меркель совета, как вести дела с Путиным (1)
21:43
Картина дня: Яна Тоом в Сирии, акт вандализма в центре Viru и несчастный случай на водопаде Валасте (2)
21:28
В фонд борьбы с раком обратилось рекордное число нуждающихся в помощи
21:16
Неизвестного мужчину задержали на территории у Белого дома (1)
21:08
В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя
20:51
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх
20:36
Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира (1)
20:20
Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ
20:08
Полиция ФРГ заявила о предотвращении теракта в торговом центре
19:48
Съемную квартиру превратили в ночной клуб с сотнями посетителей и вышибалой
19:33
Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу
19:13
Nissan отзывает 54 тысячи автомобилей
18:59
Смотрите матч в записи: «Инфонет» на выезде обыграл «Транс» (1)
18:52
В Белом доме жалуются на старых чиновников Обамы
18:40
Фото: паром Tiiu отправился из Турции в Эстонию
18:21
Если банк не дает кредит: эти дома можно купить в рассрочку (фото)
18:07
Будьте осторожны! Вечером на дорогах может быть скользко
17:45
Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте (1)
17:32
Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»
Все новости
LimonЦеликом
Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором (1)

Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)

Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)

16:55
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)
16:13
Арина Шарапова удивила поклонников результатами омоложения (фото)
16:00
Садальский: Довлатова беременна от меня (1)
15:49
Ее сын плохо вел себя в школе. Теперь родители со всего мира аплодируют тому, как она его наказала!
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

15:23
Когда вы выйдете замуж, согласно вашему знаку Зодиака
14:42
Три ингредиента, которые вернут жизнь любимому растению
13:30
Вот, что психологи говорят о дружбе с бывшими
12:27
Надо ли весной давать ребенку витамины? (2)
SportsЦеликом
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх

Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх

Смотрите матч в записи: «Инфонет» на выезде обыграл «Транс»

Смотрите матч в записи: «Инфонет» на выезде обыграл «Транс» (1)

Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»

Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»

16:16
Видео: Малкин забросил курьезную шайбу с помощью противника
ВпрокЦеликом
Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты? (1)

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

10. мар
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (3)
Погода
Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление

Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление

В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте

Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте (1)

Фото: в подвале жилого дома взорвался котел

Фото: в подвале жилого дома взорвался котел (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Галерея: молодежь очистила лес Астангу от мусора

Галерея: молодежь очистила лес Астангу от мусора (1)

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира(1)
Фотографии почетного караула Бронзового солдата изрисовали маркером(19)
Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте(1)
Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?
Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу
Топ комментариев
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(23)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees