Несчастный случай на водопаде Валасте

В субботу после обеда в Ида-Вирумаа со смотровой площадки водопада Валасте упал 25-летний мужчина. Читать далее...

Яна Тоом в Сирии

Журналист Алексей Иванов, находящийся в настоящее время в Сирии вместе с депутатами Европарламента Яной Тоом, Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок, рассказал Rus.Postimees о том, как проходит поездка. Читать далее...

Акт вандализма в центре Viru

Союз пресс-фотографов Эстонии (EPFL) обратился в полицию в связи с инцидентом, который произошел в торговом центре Viru во вторник, когда неизвестный изрисовал красным маркером фотографии почетного караула Бронзового солдата. Читать далее...

Ошибочка вышла!

Сегодня примерно в 18 часов полицейские проверяли водителей на трезвость. Читатель Postimees прислал видео, на котором проверку проходила праворульная машина, но полиция этого не заметила и проверку на трезвость прошел пассажир. Читать далее...

Поздравляем!

Юная эстонская спортсменка Келли Сильдару на Всемирных экстремальных играх (X-Games) завоевала серебряную медаль. Читать далее...

Центр на продажу

Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу. Читать далее...

Худруком Русского театра хочет стать Андрей Кузичкин

Политэмигрант из России хоть никогда и не ставил спектаклей, но как человек, связанный с театром почти тридцать лет, претендует на должность художественного руководителя Русского театра Эстонии. Читать далее...

Таинственные звонки

Ваш телефон звонит — смотрите, что звонок от совершенно незнакомого номера, думаете, кто бы это мог быть, и принимаете вызов. Но невидимый собеседник тут же бросает трубку. Читать далее...

Если банк не дает кредит

Смотрите, какие дома в пределах города можно купить в рассрочку. Читать далее...

Дни городка бездомных сочтены

Бездомные, проживающие в лачугах около Петербургского шоссе, вынуждены будут искать себе новое жилье, так как скоро на месте их городка начнутся строительные работы. Читать далее...

Взрыв котла

В Тарту в подвале жилого дома взорвался котел. Читать далее...

Маленькому мальчику нужна ваша помощь

У маленького Кульдара, страдающего редким генетическим заболеванием, после операции произошла остановка сердца. В итоге ребенок получил серьезные повреждения мозга и нуждается в помощи неравнодушных людей. Читать далее...

Нидерланды поссорились с Турцией

Все началось с того, что Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Читайте об этом здесь... А вот что на это ответил сам Чавушоглу... Масла в огонь подлил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что президент Турции перешел все границы...