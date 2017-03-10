Премьер Нидерландов: Эрдоган вышел за рамки, назвав голландцев фашистами

"Конечно, это сумасшедшие высказывания, - сказал он. - Я понимаю, что они рассержены, но это, конечно, переходит все границы".

Ранее Эрдоган назвал Нидерланды "нацистскими последышами" и "фашистами" после того, как голландские власти отказали в выдаче разрешения на посадку в королевстве самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Министр должен был прибыть туда для того, чтобы выступить перед турецким сообществом с речью, посвященной конституционной реформе в Турции. Эрдоган не только раскритиковал решение голландских властей, но и дал понять, что Анкара ответит зеркально на такую меру.