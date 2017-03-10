Полиция опубликовала запись диалога взорвавшихся в Брюсселе год назад террористов

"Ты видишь, ситуация такова, что больше нельзя, больше нельзя затягивать, что бы то ни было. Нужно работать как можно скорее, и решили работать с божьей помощью завтра, во вторник, 22 марта", - приводятся в публикациях слова Лаашрауи.

"Один брат сообщил нам информацию, что утром вылетают американские, русские и израильские рейсы. Попробуем их затронуть. Проблема в том... Если использовать "калашниковы", учитывая, что у нас немного магазинов к ним и т.д. Начнем стрелять в толпе, а они побегут, и там есть военные и другие вещи. Итак, решили, чтобы был... максимум жертв, нужно внедриться (в толпу - ИФ) и в последнюю минуту взрываем все одновременно, с божьей помощью", - объяснил он своему сообщнику.

Ибрагим эль-Бакрауи говорит в ответ, что чувствует слежку и боится быть арестованным в любой момент, поэтому надо "ускорить работу".

Лаашрауи уточняет в разговоре, что, помимо аэропорта, целью является метро.

В портативном компьютере, который полиция обнаружила после терактов 22 марта в мусорном баке, следователи обнаружили письмо с требованиями к правительству, записанное накануне взрывов, отмечают СМИ.

22 марта 2016 года в Брюсселе произошли теракты. Жертвами атак стали 32 человека. 16 человек погибли от двух взрывов в международном аэропорту "Завентем" и еще 16 от взрыва на станции метро "Мальбек". Всего в террористических атаках получили ранения около 300 человек. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".