Если банк не дает кредит: эти дома можно купить в рассрочку (фото)

1. Частный дом на улице Кеваде в Вильянди
/ KV.EE
Дом в более ста квадратных метров находится в хорошем состоянии и ищет нового владельца. В доме новая печь, на втором этаже поменяны окна.
2. Часть дома на Таллиннской улице в Пайде
/ KV.EE
В районе старого города Пайде продается часть дома с двумя спальнями. К дому прилагается часть земельного участка и сарая для дров.
/ KV.EE
Двухэтажный дом в сердце Пайде идеально подойдет для семьи предпринимателей: на первом этаже коммерческая площадь, на втором этаже жилые помещения. Дом в большей части реновирован.