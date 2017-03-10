Если банк не дает кредит: эти дома можно купить в рассрочку (фото)

1. Частный дом на улице Кеваде в Вильянди

/ KV.EE

Дом в более ста квадратных метров находится в хорошем состоянии и ищет нового владельца. В доме новая печь, на втором этаже поменяны окна.

2. Часть дома на Таллиннской улице в Пайде

/ KV.EE

В районе старого города Пайде продается часть дома с двумя спальнями. К дому прилагается часть земельного участка и сарая для дров.

3. Дом на улице Пикк в Пайде

/ KV.EE

Двухэтажный дом в сердце Пайде идеально подойдет для семьи предпринимателей: на первом этаже коммерческая площадь, на втором этаже жилые помещения. Дом в большей части реновирован.