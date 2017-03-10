Фото: паром Tiiu отправился из Турции в Эстонию

По словам капитана судна Гулдара Кивро, в случае благоприятных погодных условий паром прибудет в Эстонию примерно через три-четыре недели.

Команда парома Tiiu. / TS Laevad

Паром Tiiu – один из четырех паромов, заказанных дочерней компанией Таллиннского порта TS Laevad на турецкой и польской судоверфи для обеспечения паромного сообщения между эстонскими островами и материком. Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы на линии Рохукюла-Хельтермаа во второй половине декабря. Вторым в Эстонию прибыл паром Tõll, который приступил к обслуживанию линии Виртсу-Куйвасту в конце января. Tiiu будет будет обслуживать пассажиров на линии Рохукюла-Хельтермаа.