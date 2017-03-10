В Белом доме жалуются на старых чиновников Обамы

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что инициативы Дональда Трампа саботирует так называемое "глубинное государство". В Белом доме уверены, что многочисленные бюрократы на средних должностях, нелояльные к Трампу тормозят его предложения, пишет Кorrespondent.

На вопрос, пытается ли "глубинное государство" "достать" Трампа, Спайсер ответил: "Без сомнения". Он добавил, что за 8 лет некоторые чиновники администрации Барака Обаму успели "окопаться" в правительстве. Подтверждением тому может стать тот факт, что Трамп неоднократно конфликтовал со спецслужбами, в частности из-за многочисленных утечек в прессу с закрытых брифингов.

Термин "глубинное государство" - это с одной стороны, название структуры в США, созданной высокопоставленными лицами в рядах разведывательных организаций, военных и судебных институтов, организованных преступных групп.

С другой стороны, понятие используют для определения союзов, созданных топ-менеджерами финансового и промышленного секторов с определенными элементами правительства. По сути, это закрытая, непрозрачная структура.

Напомним, что Генпрокурор США Джефф Сешенс потребовал, чтобы в отставку подали 46 федеральных прокуроров, которые были назначены администрацией Барака Обамы.

Главы американских спецслужб, которые руководители во время Барака Обамы, отвергли заявления Дональда Трампа о том, что его предшественник распорядился прослушивать его телефонные разговоры во время президентской кампании.