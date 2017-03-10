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Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Владельцы центра отдыха и горнолыжного спорта Кютиору, который находится в Вырумаа, выставили его на продажу на портале недвижимости за 777 700 евро, сообщает Postimees.

Центра отдыха и горнолыжного спорта Кютиору находится в крупнейшей в Эстонии древней долине, длина которой 4,7 километра, а глубина — 70 метров. Там можно спрятать, например, гостиницу Viru так, что будет видна лишь антенна, сообщает на портале kv.ee владелец центра Тоомас Тальв.

«Скажем так, что один вариант — продать центр, а второй — найти партнера, с которым будет далее развивать центр», - сказал Тальв. По его словам, сейчас сложно сказать, насколько велик интерес к покупке горнолыжного центра.

Центр отдыха делает особенным то обстоятельство, что он находится на территории природного заповедника, поэтому, по словам Тальва, получить разрешение на строительство крайне сложно. 

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