Съемную квартиру превратили в ночной клуб с сотнями посетителей и вышибалой

По данным издания, около 200 человек устроили шумную вечеринку в квартире с одной спальней в районе Кэнонбери на севере английской столицы. Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу, 4 марта.

По словам одного из соседей, при этом использовались профессиональные колонки и микрофон. На вечеринке также работал диджей, а вход в квартиру охранял вышибала.

Соседи, которые не смогли уснуть из-за шума, вызвали полицию. Стражи порядка, прибывшие около 03:00 по местному времени, из-за большого числа людей в квартире вызвали подкрепление, которое оказалось на месте только через полтора часа.

После этого вечеринка была прекращена, ее участники разошлись. Арестовывать никого не стали. Представитель Airbnb заявил, что снявший эту квартиру пользователь сервиса отныне внесен в черный список.