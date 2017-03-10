Неизвестного мужчину задержали на территории у Белого дома

Инцидент произошел в 23:38 по местному времени (06:38 субботы в Эстонии) - человек перелез через ограду и оказался на лужайке с южной стороны президентской резиденции. После того как нарушитель был задержан, сотрудники Секретной службы обыскали его рюкзак, ничего опасного в нем обнаружено не было.

Кроме того, охрана резиденции главы государства обыскала территорию и не нашла ничего, "что могло бы представлять угрозу для безопасности".

Сам президент США Дональд Трамп в тот момент находился в Белом доме, ему, а также министру национальной безопасности Джону Келли было доложено о случившемся. На данный момент точно неизвестно, где находится задержанный. Обычно в таких случаях Секретная служба передает нарушителей полиции.