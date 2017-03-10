Суббота, 11. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В фонд борьбы с раком обратилось рекордное число нуждающихся в помощи

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В начале 2017 года фонд лечения рака Kingitud elu («Подаренная жизнь») снова захлестнула волна ходатайств о помощи: только за январь, февраль и десять дней марта фонд выделил на лечение 20 новых нуждающихся в помощи людей в общей сложности более 180 000 евро. В прошлом году такое же количество ходатайств поступило за шесть месяцев.

Поскольку средства, которыми располагает фонд, ограничены, он призывает всех жителей Эстонии внести посильный вклад, став постоянным спонсором, чтобы подарить абсолютно всем онкобольным Эстонии шанс попробовать лучшее лечение, обрести бесценную надежду и спасительную соломинку, а также возможность жить полноценной жизнью или даже выздороветь. 

«Призываем всех жителей Эстонии помочь в борьбе за жизнь. Если бы каждый эстоноземелец пожертвовал фонду лечения рака один евро в год, наш бюджет пособий был бы очень велик и мы могли бы гарантировать спасительную соломинку всем нуждающимся в помощи, – сказала исполнительный директор фонда Kingitud elu Катрин Крууземяэ. – Сейчас финансовое положение фонда снова приближается к критической отметке».

Среди 20 человек, которым фонд помог в этом году, есть те, кто борются с меланомой, лимфомой, раком толстой кишки, раком щитовидной железы, лейкемией или другими тяжелыми формами заболевания. Самым младшим из тех, кого в этом году не смогла поддержать государственная система здравоохранения и кто обратился в фонд, – 4 года, 37 и 39 лет. 

Например, 53-летняя мать и бабушка с помощью Kingitud elu борется с раком легких. Она нуждается в лекарстве Keytruda стоимостью 3000 евро в месяц. 

Прошлым летом женщина начала терять вес. Семейный врач сначала не мог найти причину, так как не был сделан рентген легких. Осенью возникли проблемы с дыханием, женщину доставили в больницу. Там и был поставлен шокирующий диагноз: рак легких самой тяжелой – четвертой – стадии с метастазами в надпочечниках и головном мозге. 

Сначала женщина проходила химио- и радиотерапию, но в какой-то момент лечение перестало действовать. Клиника Тартуского университета отправила пробу ткани в Бельгию, где в лаборатории установили, что последним шансом пациентки является иммунный препарат Keytruda, приобретение которого Больничная касса не финансирует.

На свои сбережения семья оплатила первый курс лечения. Чтобы найти деньги на последующее лечение, им пришлось бы продать недвижимость и автомобиль, но на помощь пришел фонд. 

«Мы быстро получили положительный ответ и очень-очень благодарны за это всем, кто пожертвовал деньги, – сказал сын женщины. – Мы надеемся, что лечение улучшит мамин прогноз и даст много времени на жизнь с нормальным самочувствием, чтобы радовать детей, один из которых несовершеннолетний, внука и всех близких».

Другой женщине (73) Kingitud elu помогает финансировать эффективное лечение рака легких, которое обходится в 4800 евро ежемесячно. 

Пациентка рассказывает: «Диагноз мне поставили 10 месяцев назад. Когда началось лечение, очагов рака стало меньше. На последнем обследовании результат был еще лучше. У меня двое детей и четверо внуков, которые очень беспокоятся и сопереживают мне. Мы с моей семьей от всего сердца благодарим фонд лечения рака за возможность жить. Деятельность фонда дает надежду многим страдающим раком людям».

68-летнему мужчине фонд помогает бороться с лимфомой. Стоимость лекарства – около 5000 евро в месяц. 

«Болезнь у меня обнаружили в июне прошлого года. В один из дней обед вдруг не хотел перевариваться, я не мог есть, меня тошнило и т.д. Обратился в больницу – там диагностировали агрессивную лимфому брюшной полости, диаметр 8 см. Контраст ужасал: я был спортивным, активным человеком в хорошей физической форме. Через неделю – прикованным к постели инвалидом».

При поддержке Больничной кассы мужчина получал лечение восемь месяцев, но потом возможности были исчерпаны. Рост лимфомы удалось остановить, однако она не отступала. Последняя надежда – препарат Pixantrone. 

Что означает для мужчины поддержка фонда? «Ко мне вернулись надежда и жизненные силы, которые уже угасали. Я бесконечно благодарен людям, которые несмотря на царящую вокруг эгоцентричную философию жизни способны думать и о других, сопереживать и предпринимать конкретные действия. Я чувствую, что я не один на один со своей бедой, что кому-то есть до меня дело, и это необыкновенно. Спасибо».

В январе этого года при совместном финансировании со стороны фонда лечения рака Kingitud elu и Эстонского союза родителей детей с онкозаболеваниями началось лечение четырехлетнего мальчика от нейробластомы в Таллиннской детской больнице. 

Также Kingitud elu продолжает выделять средства на лечение 57-летней матери и бабушки Людмилы Ладынской от меланомы; на помощь фонда по-прежнему могут рассчитывать 66-летний страдающий лейкемией мужчина и 60-летний мужчина с раком щитовидной железы – двум последним фонд уже более полутора лет ежемесячно помогает суммой в несколько тысяч евро. 

Один из этих пациентов – мужчина, отметивший недавно 60-летний юбилей, – рассказал, что болезнь под контролем и позволяет ему жить, работать и ходить с друзьями на рыбалку. «Это и есть модель нормальной жизни: живешь, ходишь на работу, встречаешься с друзьями, детьми, занимаешься своими делами. За все это я очень благодарен фонду Kingitud elu, который помогает с покупкой моего дорогого лекарства – оно в прямом смысле слова дарит мне жизнь».

Подробнее о том, как пожертвовать деньги фонду можно узнать на их официальном сайте.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньлечениепомощьракфонд
самое читаемое на limon.ee
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
Конфликт Турции и Нидерландов
krasotka.ee
limon.ee
русский театр
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:28
В фонд борьбы с раком обратилось рекордное число нуждающихся в помощи
21:16
Неизвестного мужчину задержали на территории у Белого дома
21:08
В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя
20:51
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх
20:36
Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира
20:20
Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ
20:08
Полиция ФРГ заявила о предотвращении теракта в торговом центре
19:48
Съемную квартиру превратили в ночной клуб с сотнями посетителей и вышибалой
19:33
Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу
19:13
Nissan отзывает 54 тысячи автомобилей
18:52
В Белом доме жалуются на старых чиновников Обамы
18:40
Фото: паром Tiiu отправился из Турции в Эстонию
18:21
Если банк не дает кредит: эти дома можно купить в рассрочку (фото)
18:07
Будьте осторожны! Вечером на дорогах может быть скользко
17:45
Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте (1)
17:32
Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»
17:26
Фото: в подвале жилого дома взорвался котел (1)
17:14
Полиция опубликовала запись диалога взорвавшихся в Брюсселе год назад террористов
17:10
Картина дня: Яна Тоом в Сирии, акт вандализма в центре Viru и таинственные звонки
16:58
Премьер Нидерландов: Эрдоган вышел за рамки, назвав голландцев фашистами (2)
Все новости
LimonЦеликом
Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором (1)

Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)

Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)

16:55
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)
16:13
Арина Шарапова удивила поклонников результатами омоложения (фото)
16:00
Садальский: Довлатова беременна от меня (1)
15:49
Ее сын плохо вел себя в школе. Теперь родители со всего мира аплодируют тому, как она его наказала!
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

15:23
Когда вы выйдете замуж, согласно вашему знаку Зодиака
14:42
Три ингредиента, которые вернут жизнь любимому растению
13:30
Вот, что психологи говорят о дружбе с бывшими
12:27
Надо ли весной давать ребенку витамины? (2)
SportsЦеликом
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх

Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх

Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»

Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»

Видео: Малкин забросил курьезную шайбу с помощью противника

Видео: Малкин забросил курьезную шайбу с помощью противника

10. мар
Галерея: во время футбольного матча между "Нымме Калью" и "Флорой" погас свет
ВпрокЦеликом
Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты? (1)

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

10. мар
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (3)
Погода
В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

Будьте осторожны! Вечером на дорогах может быть скользко

Будьте осторожны! Вечером на дорогах может быть скользко

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте

Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте (1)

Фото: в подвале жилого дома взорвался котел

Фото: в подвале жилого дома взорвался котел (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Галерея: молодежь очистила лес Астангу от мусора

Галерея: молодежь очистила лес Астангу от мусора (1)

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира
Мужчина упал со смотровой площадки на водопаде Валасте(1)
Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?
Один из крупнейших в Эстонии горнолыжных центров выставлен на продажу
Фотографии почетного караула Бронзового солдата изрисовали маркером(18)
Топ комментариев
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(23)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees