В Батуми произошли беспорядки: 21 человек пострадал, десятки задержаны

"За участие в актах вандализма в Батуми в административном порядке задержаны около 40 человек. Лица, виновные в организации и участии в актах вандализма, будут привлечены к ответственности", - заявил Мгебришвили, сообщает портал Newsru.com.

Секретарь Совета безопасности Грузии Давид Раквиашвили утром в воскресенье заявил, что беспорядки в Батуми прекращены, в настоящее время ситуация в городе стабильная. По его данным, в результате беспорядков травмы получили как сотрудники полиции, так и гражданские лица. "Следствию предстоит выяснить, что произошло в субботу и в ночь на воскресенье в Батуми", - сказал он.

Несколько сотен жителей Батуми перекрыли в субботу вечером движение возле здания главного городского полицейского управления. Они требовали освободить шестерых человек, задержанных днем по обвинению в "неподчинении законным требованиям полиции".

Поводом для протестов стали действия полицейского в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения, и последовавшее за этим задержание шести человек, вступивших в потасовку с сотрудниками МВД. Организаторы акции протеста считали, что водитель автомашины, его отец и четверо выразивших им поддержку местных жителей были задержаны безосновательно.

В свою очередь представители правоохранительных органов отрицают утверждения митингующих, обвиняющих их в превышении служебных полномочий.

Стражи порядка применили силу и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить протестующих от здания главного управления полиции. В результате стычек пострадали шесть сотрудников спецназа и 15 участников акции. По решению МВД Грузии, все шестеро задержанных освобождены, однако административное расследование в отношении них не прекращено. "Эти лица предстанут перед судом", - сказал министр внутренних дел Георгий Мгебришвили.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал участников протестов в Батуми уважать закон и не допускать эскалации ситуации. В свою очередь премьер-министр Георгий Квирикашвили обвинил в нагнетании ситуации "деструктивные политические силы".

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