Социальный педагог оказался вовлечен в опасную подростковую игру

«Это случилось в Синди. Около трех часов дня я возвращался с работы домой на автомобиле и подъехал к месту, где дорога поворачивает направо», - рассказал Тоймета, добавив, что заметил в этот момент на автобусной остановке компанию школьников, пишет Pärnu Postimees.

По словам социального педагога, мальчикам было от 10 до 12 лет. Один из них держал в руках смартфон и снимал все на видео. Тоймета сразу понял, что подростки играют в опасную игру «Беги или умри».

«Нога сама потянулась к педали тормоза. В следующее мгновение один из мальчиков побежал на дорогу. Тормоза сработали и машина задела только руку парня», - рассказал он.