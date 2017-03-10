Осужденная за SMS в Грузию Оксана Севастиди вышла на свободу

По словам корреспондента агентства, женщину у СИЗО ожидали около двух десятков журналистов и ее адвокат Евгений Смирнов, сообщает Newsru.com.

"То, что она вышла, мы, конечно же приветствуем. Но мы будем продолжать дальнейшую борьбу, чтобы ее признали невиновной. Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны", - заявил Смирнов журналистам.

"Всем спасибо!" - в свою очередь сказала Севастиди, отказавшись от комментариев.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди.

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