Воскресенье, 12. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Осужденная за SMS в Грузию Оксана Севастиди вышла на свободу

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Жительница Сочи Оксана Севастиди, осужденная на семь лет по делу о госизмене за отправленное в Грузию SMS-сообщение и помилованная президентом, в воскресенье, 12 марта, освобождена из московского СИЗО "Лефортово", передает ТАСС

По словам корреспондента агентства, женщину у СИЗО ожидали около двух десятков журналистов и ее адвокат Евгений Смирнов, сообщает Newsru.com.

"То, что она вышла, мы, конечно же приветствуем. Но мы будем продолжать дальнейшую борьбу, чтобы ее признали невиновной. Надеемся, что справедливость в этом уголовном деле не ограничится только помилованием и будет вынесен оправдательный приговор, поскольку только так можно исправить ту череду ошибок, которые случились в деле Оксаны", - заявил Смирнов журналистам.

"Всем спасибо!" - в свою очередь сказала Севастиди, отказавшись от комментариев.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди.

Подробнее: 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвладимир путинОксана Севастидиоправдательный приговорроссия
самое читаемое на limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Конфликт Турции и Нидерландов
krasotka.ee
русский театр
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
11:14
Гороскоп на 12 марта для всех знаков Зодиака: что ждать от этого воскресенья?
11:04
Осужденная за SMS в Грузию Оксана Севастиди вышла на свободу
10:55
Социальный педагог оказался вовлечен в опасную подростковую игру
10:34
Дипломатический скандал в разгаре: власти Нидерландов выслали турецкого министра из страны
10:21
Водитель под наркотиками врезался в автомобиль, который отбросило в стену дома
09:41
Смотрите, так выглядит самая дешевая квартира в Эстонии (фото)
09:33
В Батуми произошли беспорядки: 21 человек пострадал, десятки задержаны
09:30
Пугающие цифры: полиция задержала за сутки 44 нетрезвых водителя
09:06
Фото, видео: в карьере Мяннику автомобиль с четырьмя людьми провалился под лед
23:53
Фото читателя: в Ласнамяэ автомобиль врезался в дорожное ограждение
22:05
Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление
21:54
СМИ: Трамп попросит у Меркель совета, как вести дела с Путиным (3)
21:43
Картина дня: Яна Тоом в Сирии, акт вандализма в центре Viru и несчастный случай на водопаде Валасте (2)
21:28
В фонд борьбы с раком обратилось рекордное число нуждающихся в помощи (2)
21:16
Неизвестного мужчину задержали на территории у Белого дома (1)
21:08
В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя
20:51
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх
20:36
Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира (2)
20:20
Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ
20:08
Полиция ФРГ заявила о предотвращении теракта в торговом центре
Все новости
LimonЦеликом
Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Профессор давал серьезное интервью в прямом эфире, но забыл, что дома дети... Что там творилось! (видео)

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором

Видео: Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором (1)

Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)

Кое-кто даже пришел с мамой! Смотри, вот как Таллинн гулял в клубе Hollywood на 8 Марта (ГАЛЕРЕЯ)

11. мар
В гостях у каннибалов: ведущий CNN съел мозг мертвеца и поделился впечатлениями (видео)
11. мар
Арина Шарапова удивила поклонников результатами омоложения (фото)
11. мар
Садальский: Довлатова беременна от меня (1)
11. мар
Ее сын плохо вел себя в школе. Теперь родители со всего мира аплодируют тому, как она его наказала!
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

11. мар
Когда вы выйдете замуж, согласно вашему знаку Зодиака
11. мар
Три ингредиента, которые вернут жизнь любимому растению
11. мар
Вот, что психологи говорят о дружбе с бывшими
11. мар
Надо ли весной давать ребенку витамины? (2)
SportsЦеликом
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх

Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх

Смотрите матч в записи: «Инфонет» на выезде обыграл «Транс»

Смотрите матч в записи: «Инфонет» на выезде обыграл «Транс» (1)

Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»

Смотрите матч в записи: «Левадия» разгромила силламяэский «Калев»

11. мар
Видео: Малкин забросил курьезную шайбу с помощью противника
ВпрокЦеликом
Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты? (1)

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line

10. мар
Как выбрать в магазине очередь, которая движется быстрее всего? (3)
Погода
Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление

Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление

В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

В немецком зоопарке застрелили покинувшего клетку медведя

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Социальный педагог оказался вовлечен в опасную подростковую игру

Социальный педагог оказался вовлечен в опасную подростковую игру

Водитель под наркотиками врезался в автомобиль, который отбросило в стену дома

Водитель под наркотиками врезался в автомобиль, который отбросило в стену дома

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Нехватка парковочных мест мешает развитию Ласнамяэ

Галерея: молодежь очистила лес Астангу от мусора

Галерея: молодежь очистила лес Астангу от мусора (1)

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
Фото, видео: в карьере Мяннику автомобиль с четырьмя людьми провалился под лед
Смотрите, так выглядит самая дешевая квартира в Эстонии (фото)
Видео читателя: полиция проверила на трезвость не водителя, а пассажира(2)
Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(26)
Топ комментариев
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(28)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(26)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(23)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees