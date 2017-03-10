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Фото, видео: полиция Нидерландов разогнала митинг турок

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона акции протеста против действий голландских властей в отношении турецких чиновников. Об этом сообщает AFP

Несколько сотен голландских турков вышли с протестами на улицы Роттердама и устроили митинг у консульства Турции, выступая против отмены визита в страну министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатмы Бетюль Сая Кайя, сообщает Росбалт.

В акции приняли участие, по меньшей мере, 700 турков, постоянно проживающих в Роттердаме, в руках они держали флаги и плакаты, а также скандировали лозунги с осуждением действий властей Нидерландов.

Протесты вскоре переросли в беспорядки, которые пришлось разгонять спецназу. Урегулировать ситуацию удалось лишь под утро — спецназ сначала оттеснил протестующих от диппредставительства, а когда те, узнав о депортации Кайя, вновь попытались прорваться к консульству и стали закидывать полицейских различными предметами, стражи порядка применили силу, задержав нескольких митингующих.

По данным турецкого агентства Anadolu, против демонстрантов были применены дубинки, привлекалась конная полиция. 

Сейчас в центре Роттердама достаточно спокойно, однако на улицах остаются усиленные наряды полиции.

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