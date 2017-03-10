Фото, видео: в центре Таллинна такси въехало в столб

По предварительным данным, в инцидент был вовлечен другой автомобиль, оказавший перед такси. Чтобы избежать столкновения водитель такси совершил маневр и въехал в столб.
Никто не пострадал.
В центре Таллинна на улице Лийвалайа сегодня ночью произошла авария, в которой автомобиль такси врезался в фонарный столб. В результате ДТП никто не пострадал.
По предварительным данным, в инцидент был вовлечен другой автомобиль, оказавший перед такси. Чтобы избежать столкновения водитель такси совершил маневр и въехал в столб.
Никто не пострадал.
По данным Postimees, это сделал бывший член Рийгикогу
Дополнено в 19:05!
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