Департамент напоминает: смотровая площадка над ручьем Валасте давно закрыта для посетителей

В 15.29 в субботу в центр тревоги поступило сообщение, что вблизи смотровой платформы над ручьем Валасте в деревне Онтика волости Кохтла Ида-Вируского уезда 25-летний мужчина упал с 5-метровой высоты и не может подняться. Пострадавший сознательно перешагнул через калитку, которая установлена на платформе и не позволяет пройти дальше по лестнице. Поскольку нижние ступеньки были скользкими, он потерял равновесие и упал с платформы.

У пострадавшего установили травмы обеих ног. Прежде чем его поднять, ему наложили шины. К 18.05 спасательные работы завершились и пострадавшего передали скорой помощи.

В мае 2012 года отделался травмами упавший с высоты нескольких десятков метров в Валасте молодой человек, а в августе того же года погиб упавший с плитнякового уступа вблизи смотровой платформы Валасте мужчина.

Платформу над ручьем закрыли для посетителей в апреле 2010 года, поскольку паводок размыл грунт вокруг ее фундамента и платформа грозила обрушиться. Спасательный департамент напоминает, что платформа по-прежнему находится в опасном состоянии.