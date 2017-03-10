Фото, видео: на злополучном перекрестке в Таллинне столкнулись три внедорожника

Авария произошла около 10 часов утра. Автомобиль Mercedes-Benz и Lexus выезжали с улицы Крейцвальди на Тартуское шоссе. В этот момент в Mercedes врезался автомобиль Toyota. От удара Mercedes отбросило на Lexus, сообщает Postimees.ee.

По словам свидетелей происшествия, автомобиль Toyota выехал на перекресток на красный свет. В результате аварии водитель Toyota, 35-летняя женщина, была доставлена в больницу на осмотр.

Авария произошла на печально известном перекрестке, на котором в мае 2015 года произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали 14 человек.