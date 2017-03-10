Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

Поединок проходил между Владимиром Минеевым и его соперником дагестанцем Азизом Джуманиязовым, написал на своей официальной странице "ВКонтакте" клуб ММА "Горец", сообщает РИА Новости.

Когда встреча закончилась, Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил ногой приехавшего в республику Минеева. В ответ соперник ударил дагестанского бойца кулаком по голове.

Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки.

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сообщил, что результат скандального боя между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым был аннулирован, кроме того, дисквалификации подвергся второй спортсмен, а также его команда Dagestan fighters, сообщает Газета.ru.