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Фото, видео: на консульстве Нидерландов в Стамбуле развивается турецкий флаг

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В Стамбуле протестующие сорвали флаг Нидерландов у голландского консульства и водрузили на его место турецкий, сообщает Hürriyet Daily News.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция перекрыла входы и выходы в здания стамбульских диппредставительств Нидерландов из соображений безопасности, сообщает портал Newsru.com.

Накануне министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя прибыла в Роттердам на машине из Германии, чтобы провести агитационный митинг в обход решения местных властей не допускать представителей турецких политиков на территорию страны. Правоохранительные органы отказали ей в возможности обратиться к демонстрантам, а также блокировали вход в здание консульства.

Голландские власти объявили Фатму Бетюль Сайян Кайя "нежелательным иностранцем" и вынудили ее в сопровождении полиции отправиться обратно в Германию, откуда она уже вернулась в Турцию. На пресс-конференции в Стамбуле министр назвала действия властей "незаконными, антидемократическими и бесчеловечными".

Ранее власти Нидерландов отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. В ответ глава внешнеполитического ведомства Турции пригрозил Нидерландам "ответными мерами". Ситуацию прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав власти Нидерландов "наследниками нацистов и фашистами".

Турецкие политики собирались агитировать соотечественников в Нидерландах перед намеченным на 16 апреля референдумом по конституционным поправкам.

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