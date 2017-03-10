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Eksperiment. Kas tualettpaberirull lahustub vees?
Allikas: Postimees

Видеоэксперимент Postimees: растворяется ли картонное основание рулона туалетной бумаги в воде?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В магазинах уже давно продается туалетная бумага, картонное основание которой якобы является водорастворимым и его можно смывать в туалет как и саму бумагу.

Postimees решил провести эксперимент и проверить, отвечает ли это обещание действительности. В воду были помещены как обычное картонное основание туалетного рулона, так и водорастворимое.

Смотрите результаты эксперимента в видео!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАводатуалетная бумагаэксперимент
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