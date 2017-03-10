Видеоэксперимент Postimees: растворяется ли картонное основание рулона туалетной бумаги в воде?

Вдохновленный экспериментом коллег из Латвии, которые сравнили цены в обычных кассах и кассах самообслуживания, журналист Postimees направился в Tornimäe Rimi, чтобы проверить, возможна ли разница в стоимости продуктов и в Эстонии.

Купленные в Rimi два банана и помидор привели к журналистскому расследованию: и все-таки – дурят покупателей или нет?

Цена одного и того же товара может зависеть от того, платит ли за него покупатель в обычной кассе или в кассе самообслуживания. К такому выводу пришли журналисты латвийского издания Bez tabu и клиентка магазина Rimi Монта. Магазин объясняет разницу в цене «человеческим фактором».