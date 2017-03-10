Турция намерена преподать Нидерландам урок международной дипломатии

"Они (Нидерланды - прим. ТАСС) заплатят цену за причинение вреда двусторонним отношениям и узнают, что такое дипломатия. Мы обучим их международной дипломатии", - цитирует агентство Эрдогана.

Напряженность вокруг выступлений турецких политиков в Европе сохраняется уже вторую неделю. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.

Накануне голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позднее в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя, но ей не разрешили провести агитационный митинг и блокировали вход в здание консульства. Кайя в сопровождении голландской полиции была депортирована обратно в Германию. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем полиции препровождена до границы с Германией.