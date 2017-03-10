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Фото: сотни человек вышли поддержать беженцев в Хельсинки

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Вместо радикалов, обещавших уничтожить палаточный лагерь беженцев, в Хельсинки на площадь у железнодорожного вокзала вышло более тысячи горожан, чтобы поддержать приезжих, протестующих против миграционной политики финских властей.

На Железнодорожной площади финской столицы состоялась демонстрация в защиту беженцев, разбивших палаточный лагерь в центре Хельсинки. По данным полиции, на площадь вышло более тысячи человек, сообщает Fontanka.

В то же самое время свою демонстрацию провели и противники просителей убежища. Полиция сообщает, что столкновений между митингующими не было. Стражи правопорядка задержали всего одного человека за агрессивное поведение.

Ранее полиция опасалась, что лагерь с беженцами будет уничтожен радикалами, которые в финском сегменте интернета призывали решить вопрос силовыми методами.

Напомним, что беженцы в рамках акции протеста против миграционной политики Финляндии разбили палаточный лагерь около музея современного искусства Киасма 12 февраля. Через два дня уже противники мигрантов устроили многодневную протестную акцию недалеко от торгового центра "Камппи" в центре финской столицы. 16 февраля полиция приказала обеим группам протестующих переместиться в другое место, убрав палатки, поскольку они мешали движению, горожане жаловались на шум и дым. Лагерь нелегалов переместился на площадь у железнодорожного вокзала.

Публикация от ylva (@ylvavly)

Публикация от @eggholm

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбеженцыподдержкафинляндияхельсинки
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