Убийство 26-летней девушки шокировало жителей Литвы

По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство, сообщает TVNET.

Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя «Audi A7». По всей видимости основным объектом, по первоначальным данным, был автомобиль.

Тело Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле на Даукшяйском аэродроме в Кедайняй.

Как сообщают литовские СМИ, место это довольно глухое - жилые дома находятся на расстоянии пары километров.

Узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото, они вели гламурный образ жизни.