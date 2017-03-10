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Убийство 26-летней девушки шокировало жителей Литвы

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В пятницу вечером полиция сообщила шокирующую новость о пропавшей пятого марта в Литве Еве Страздаускайте. В ходе срочной пресс-конференции полиция сообщила, что нашла тело девушки. 

По подозрению задержаны 23-летний и 26-летний молодые люди, которые уже были судимы ранее за воровство, сообщает TVNET.

Полиция считает, что оба молодых человека инсценировали ДТП, а после убили водителя «Audi A7». По всей видимости основным объектом, по первоначальным данным, был автомобиль.

Тело Страздаускайте было обнаружено закопанным в земле на Даукшяйском аэродроме в Кедайняй.

Как сообщают литовские СМИ, место это довольно глухое - жилые дома находятся на расстоянии пары километров.

Узнав о шокирующем убийстве 26-летней литовской девушки Евы, ее соотечественники мгновенно нашли в соцсетях профили предполагаемых убийц. Судя по фото, они вели гламурный образ жизни.

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