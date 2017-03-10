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Банки были собраны в благотворительных целях

Добычей молодого вора-рецидивиста стали 50 банок супа и 182 консервов

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Потерявшего свободу из-за кражи 19-летнего Кристьяна Пярнуский уездный суд приговорил к новому наказанию спустя 16 дней после отбывания предыдущего срока. Во время пребывания в тюрьме были найдены доказательства других преступлений, в том числе кража сотни собранных для благотворительности банок с едой, пишет Pärnu Postimees.

Молодого человека уже судили в 2016 году, когда из-за большого количество краж Пярнуский суд приговорил его к условному сроку. Суд установил, что обвиняемый украл с Пярнускго деревообрабатывающего завода доски на сумму 10 000 евро.

Условный срок подразумевает, что осужденный должен регулярно отмечаться, но Кристьян пару раз не являлся. В связи с этим суд приговорил его к 11 месяцам тюремного заключения.

Во время пребывания в тюрьме прокуратура установила преступления, которые Кристьян совершил в 2014-2016 годах.

Например, он украл со склада на Таллиннском шоссе в Пярну в большом количестве автомобильные детали и одежду, в том числе 250 пар носков и 15 комплектов женского нижнего белья. Также Кристьян стащил со склада предназначенную для благотворительности еду, среди них, например, 50 банок супа и 182 мясные консервы. Украденные для благотворительности вещи оцениваются в 400 евро.

Самый большой денежный ущерб был нанесен предприятию в Пярнумаа — было украдено топливо из грузовиков и стекловаты на тысячу евро.

Кристьяну уже предъявлен иск на 10 000 евро за прежние кражи, на этот раз Пярнуский уездный суд назначил выплатить восьми предприятиям 4500 евро, а также 800 евро на производственные расходу.

Суд приговорил его 3 марта к 438 часам общественных работ, которые следует выполнить в течение двух лет.  

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