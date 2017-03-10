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Картина дня: компания на машине провалилась под лед, сгоревший автомобиль около карьера и хорошая погода

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Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями воскресенья.

Компания на машине провалилась под лед в Мяннику

В Харьюмаа в карьере Мяннику ночью произошел несчастный случай. Автомобиль с компанией из четырех человек провалился под лед. К счастью, им самим удалось выбраться на берег. Читать далее... Посмотреть, как автомобиль доставали из карьера можно здесь... 

Около карьера обнаружен сгоревший автомобиль 

Кроме этого, местные рыбаки обнаружили на берегу карьера Мяннику, где вчера поздно вечером провалился под лед автомобиль с компанией из четырех человек, другой автомобиль, сгоревший дотла. Читать далее...

Самая дешевая квартира в Эстонии 

В Вильяндиском уезде в Каркси-Нуйа ищет нового владельца квартира, которая является самой дешевой из выставленных в Эстонии на продажу. Смотрите фото...

Наконец-то погода порадует

В понедельник центр антициклона обоснуется над югом Балтики, а мы останемся на его северной периферии. Читать далее...

Нехватка центов в Эстонии

Несмотря на то, что монеты живут гораздо дольше, чем бумажные деньги, они имеют свойство пропадать из оборота. Эстонии впервые после введения евро пришлось пополнить запасы центов. Читать далее...

Социальный педагог оказался вовлечен в опасную игру

Социальный педагог основной школы Пайкузе Тоомас Тоймета, который много слышал об опасных подростковых играх, сам невольно оказался вовлечен в одну из них, когда возвращался на своем автомобиле домой с работы. Читать далее...

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