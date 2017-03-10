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Картина дня: трагическое ДТП в Ида-Вирумаа, компания на машине провалилась под лед и мужчина с пилой разгуливал по Тарту

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Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями воскресенья.

Трагическое ДТП в Ида-Вирумаа

В Ида-Вирумаа, в Йыхви, на железнодорожном переезде Сомпа столкнулись пассажирский поезд и автомобиль, в результате чего погибли два человека. Читать далее...

В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой

Вчера вечером примерно в 20.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту по мосту из Аннелинна в сторону центра города идет мужчина, который угрожает прохожим ручной пилой. Читать далее...

Компания на машине провалилась под лед в Мяннику

В Харьюмаа в карьере Мяннику ночью произошел несчастный случай. Автомобиль с компанией из четырех человек провалился под лед. К счастью, им самим удалось выбраться на берег. Читать далее... Посмотреть, как автомобиль доставали из карьера можно здесь... 

Около карьера обнаружен сгоревший автомобиль 

Кроме этого, местные рыбаки обнаружили на берегу карьера Мяннику, где вчера поздно вечером провалился под лед автомобиль с компанией из четырех человек, другой автомобиль, сгоревший дотла. Читать далее...

Письма от мошенников

Департамент государственной инфосистемы предупреждает об электронных письмах, с помощью которых мошенники пытаются получить личные данные людей. Читать далее...

Недействительные водительские права иностранцев

Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран? Читать далее...

Самая дешевая квартира в Эстонии 

В Вильяндиском уезде в Каркси-Нуйа ищет нового владельца квартира, которая является самой дешевой из выставленных в Эстонии на продажу. Смотрите фото...

Наконец-то погода порадует

В понедельник центр антициклона обоснуется над югом Балтики, а мы останемся на его северной периферии. Читать далее...

Нехватка центов в Эстонии

Несмотря на то, что монеты живут гораздо дольше, чем бумажные деньги, они имеют свойство пропадать из оборота. Эстонии впервые после введения евро пришлось пополнить запасы центов. Читать далее...

Социальный педагог оказался вовлечен в опасную игру

Социальный педагог основной школы Пайкузе Тоомас Тоймета, который много слышал об опасных подростковых играх, сам невольно оказался вовлечен в одну из них, когда возвращался на своем автомобиле домой с работы. Читать далее...

Приют для бездомных

В Ласнамяэ, в конце улицы Лагна-теэ находится недостроенное с советских времен трамвайное депо, которое стало пристанищем для бездомных. Читать далее...

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