В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина

Сообщение о ДТП поступило в 17.31. Столкновение поезда и автомобиля произошло на шоссе Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику.
Полиция, скорая помощь и спасатели сейчас работаю на месте. Информация о пострадавших пока отсутствует.
В Ида-Вирумаа, в Йыхви, на железнодорожном переезде Сомпа произошло ДТП - столкнулись поезд и автомобиль, сообщает Postimees.
Сообщение о ДТП поступило в 17.31. Столкновение поезда и автомобиля произошло на шоссе Кохтла-Ярве-Кукрузе-Таммику.
Полиция, скорая помощь и спасатели сейчас работаю на месте. Информация о пострадавших пока отсутствует.
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