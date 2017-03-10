В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой

Находящаяся в том районе полиция сразу прибыла на место и задержала мужчина на улице Соола. При задержании стало понятно, что разгуливающий с пилой 31-летний мужчина пьян, поэтому в первую очередь его доставили в вытрезвитель.

В результате допроса проходящих в то время по мосту людей полиция выяснила, что мужчина ни на кого не нападал и до сих пор не подано ни одной претензии.

По словам очевидцев, две несовершеннолетние девочки фотографировались на мосту, когда у одной из них за спиной возник какой-то молодой человек. Сначала девочки думали, что кто-то решил пошутить и попасть на фотографию. В это время мимо проезжала полицейская машина, которая остановилась возле находящегося на середине моста мужчины (на фото), который в свою очередь указывал рукой на находящегося рядом с девочками мужчину. Полиция быстро среагировала и нашла во время обыска у него за пазухой обычную ручную пилу.

Сейчас выясняется, почему мужчина в алкогольном опьянении гулял по городу с пилой, откуда и куда он шел.

Полиция благодарит людей, которые, увидев мужчину с пилой, сразу же обратились в Центр тревоги.