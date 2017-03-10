В каких городах самые безумные пробки?

Аналитики нидерландской автомобильной компании TomTom уже несколько лет собирают данные о дорожном движении из 390 городов мира 48 различных стран, пишет Postimees со ссылкой на Travel and Leisure.

Самые безумные пробки в Мехико, где очереди из машин никогда не прекращаются, в то же время по вечерам в Бангкоке пробки гораздо больше, чем в Мексике.

По мнению представителя TomTom, такая ситуация возникла из-за резкого роста населения, а города не были рассчитаны на такое количество машин и людей.

При формировании рейтинга эксперты учитывали время, которое водитель должен тратить на преодоление расстояния без пробок, и время, которое из-за затрудненного движения он тратит на самом деле.

Эксперты отмечают, что дорожная ситуация, за которой они наблюдали в разных странах и городах, – это не единичный случай, возникающий из-за праздников, отпусков или других событий, это – постоянная, характерная для населенного пункта, практика.

По результатам исследования, жители Мехико проводят каждый день в среднем 59 минут в дорожной пробке. В Банкоке по вечерам люди проводят в пробке 64 минуты.

Среди европейских стран больше всего страдают от пробок жители Бухареста, на втором и третьем месте города России — Москва и Санкт-Петербург.