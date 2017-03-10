Права, полученные за границей, в Эстонии не признаются

В феврале посольство Великобритании попросило объяснений Департамента полиции и погранохраны, почему на сайте Департамента шоссейных дорог появилась информация, что права, выданные за рубежом после 1 мая 2015 года, в Эстонии больше не признаются. Посольство хотело знать, какие правила действуют для граждан Королевства, у которых имеются права, выданные после указанного срока, и которые хотели бы пользоваться машиной, находясь в Эстонии.

Руководитель службы грузовых перевозок и дорожного движения Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Алвеэ заверил, что права граждан Великобритании признаются в Эстонии, и проблем возникнуть не должно.

Согласно действующему в Эстонии Закону о дорожном движении, права, выданные в странах-членах Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации, признаются до окончания срока их действия. Великобритания является страной-членом Европейского экономического пространства, поэтому тамошние права признаются и у нас.

Однако права, выданные после 1 мая 2015 года, не признаются в Эстонии, если их за рубежом получил человек, постоянно проживающий в Эстонии. Также их нельзя обменять на эстонские права.

Объясняя информацию на странице Департаментам шоссейных дорог, Аллвеэ сказал, что такое положение возникло на основании директивы 2006/126, цель которой избежать туризма за правами, то есть ситуации, когда право на управление автомобилем пытаются получить в странах с самыми либеральными требованиями.

«Если гражданин Великобритании будет постоянно проживать в Эстонии и его британские права действительные, то они будут признаваться и в нашей стране на весь срок их действия. Если же срок их действия закончится в то время, когда он живет в Эстонии, и он будет ходатайствовать о выдаче новых прав в Британии, то Великобритания не сможет выдать ему новые права, поскольку, согласно директиве, их можно выдать только постоянным жителям».

По словам Аллвеэ, на практике возможно всякое и в случае, если Великобритания все же по каким-то причинам выдаст права, то, согласно директиве, и по практике Европейского суда, Эстония не может сомневаться в британских правах. И это даже несмотря на то, что гражданин Великобритании, по регистру народонаселения, проживает в Эстонии.