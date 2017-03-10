Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English
Но возможны исключения

Права, полученные за границей, в Эстонии не признаются

Лийс Велскер
Лийс Велскер
/
/
:

В ответ на запрос посольства Великобритании, почему в Эстонии больше не признаются иностранные водительские права, Министерство экономики и коммуникаций заверило, что в целом такие права по-прежнему признаются, но их можно не признавать, если в момент их выдачи водитель проживал в Эстонии.

В феврале посольство Великобритании попросило объяснений Департамента полиции и погранохраны, почему на сайте Департамента шоссейных дорог появилась информация, что  права, выданные за рубежом после 1 мая 2015 года, в Эстонии больше не признаются. Посольство хотело знать, какие правила действуют для граждан Королевства, у которых имеются права, выданные после указанного срока, и которые хотели бы пользоваться машиной, находясь в Эстонии.

Руководитель службы грузовых перевозок и дорожного движения Министерства экономики и коммуникаций Хиндрек Алвеэ заверил, что права граждан Великобритании признаются в Эстонии, и проблем возникнуть не должно.

Согласно действующему в Эстонии Закону о дорожном движении, права, выданные в странах-членах Европейского экономического пространства и Швейцарской Конфедерации, признаются до окончания срока их действия. Великобритания является страной-членом Европейского экономического пространства, поэтому тамошние права признаются и у нас.

Однако права, выданные после 1 мая 2015 года, не признаются в Эстонии, если их за рубежом получил человек, постоянно проживающий в Эстонии. Также их нельзя обменять на эстонские права.

Объясняя информацию на странице Департаментам шоссейных дорог, Аллвеэ сказал, что такое положение возникло на основании директивы 2006/126, цель которой избежать туризма за правами, то есть ситуации, когда право на управление автомобилем пытаются получить в странах с самыми либеральными требованиями.

«Если гражданин Великобритании будет постоянно проживать в Эстонии и его британские права действительные, то они будут признаваться и в нашей стране на весь срок их действия. Если же срок их действия закончится в то время, когда он живет в Эстонии, и он будет ходатайствовать о выдаче новых прав в Британии, то Великобритания не сможет выдать ему новые права, поскольку, согласно директиве, их можно выдать только постоянным жителям».

По словам Аллвеэ, на практике возможно всякое и в случае, если Великобритания все же по каким-то причинам выдаст права, то, согласно директиве, и по практике Европейского суда, Эстония не может сомневаться в британских правах. И это даже несмотря на то, что гражданин Великобритании, по регистру народонаселения, проживает в Эстонии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАводительские праважитель эстониииностранец
Что произошло сегодня ночью в Мяннику?
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Дипломатический скандал в разгаре
limon.ee
limon.ee
limon.ee
русский театр
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Конфликт Турции и Нидерландов

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
07:00
Права, полученные за границей, в Эстонии не признаются
02:22
Евгений Кабанов в студии Postimees: где искать IT-специалистов?
21:57
Самолет, летевший из Парижа в Петербург, вынужденно приземлился в Таллинне
21:40
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (2)
21:31
Картина дня: трагическое ДТП в Ида-Вирумаа, компания на машине провалилась под лед и мужчина с пилой разгуливал по Тарту
21:12
Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках
20:53
Нидерланды потребовали от Турции извинений
20:35
Эстонию накроют дожди и мокрый снег
20:12
Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших
20:03
Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа (2)
19:51
Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза
19:31
В каких городах самые безумные пробки?
19:00
В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой
18:48
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США (6)
18:28
В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие (2)
18:19
Мошенники рассылают письма от имени Налогово-таможенного департамента
18:18
Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!
18:04
Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress
17:47
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран? (24)
17:47
Этого вы точно не знали! Секреты программы «Пусть говорят»
Все новости
LimonЦеликом
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России

Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (2)

Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США

Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США (6)

Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)

Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео) (2)

12. мар
Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!
12. мар
Этого вы точно не знали! Секреты программы «Пусть говорят»
12. мар
Фадеева возмутило лицемерие Познера после извинений того на шоу «Минута славы» (1)
12. мар
Елена Ваенга устроила скандал из-за оголенной груди
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

12. мар
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
12. мар
По этим симптомам можно с точностью 93% предсказать, что пара разойдется!
12. мар
Восемь вещей, о которых категорически нельзя говорить при ребенке
12. мар
Маленькие порции приводят к набору лишнего веса
SportsЦеликом
Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот

В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот (2)

Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

11. мар
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх
ВпрокЦеликом
Видеоэксперимент Postimees: растворяется ли картонное основание рулона туалетной бумаги в воде?

Видеоэксперимент Postimees: растворяется ли картонное основание рулона туалетной бумаги в воде? (2)

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты? (1)

10. мар
Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line
Погода
Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза

Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой

В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой

В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие

В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие (2)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress

Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress

Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ

Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ (2)

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие(2)
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России (2)
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран?(24)
Самолет, летевший из Парижа в Петербург, вынужденно приземлился в Таллинне
Эстонию накроют дожди и мокрый снег
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
Галерея: дни городка бездомных сочтены(26)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees