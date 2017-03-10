Нидерланды потребовали от Турции извинений

По его мнению, сделанные ранее "провокационные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются неприемлемыми и не способствуют деэскалации конфликта между двумя странами". Рютте подчеркнул, что Нидерланды не хотят конфронтации с Анкарой, однако власти задумаются об ответе, если турецкие политики не прекратят подобные высказывания.

Снижение напряженности, уверен премьер, отвечает интересам обеих стран. "Но, конечно, турки должны способствовать этому, а то, что они заявили сегодня, не способствует", - отметил он, добавив, что одним из первых шагов должно стать извинение Анкары за сравнение голландцев с нацистами.

Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся на фоне решения голландских властей запретить по причине безопасности выступления в королевстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. С учетом этого решения Нидерланды в субботу сначала отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже в этот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако она была блокирована у консульства в Роттердаме, объявлена "нежелательным иностранцем" и сопровождена обратно к немецкой границе.

"Я думал, что нацизм мертв, но я ошибался, - прокомментировал эти события Эрдоган. - Нацизм по-прежнему широко распространен на Западе". "Запад показал свое истинное лицо", - добавил он, пообещав, что действия голландских властей не останутся без ответа.