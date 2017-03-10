Воскресенье, 12. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Нидерланды потребовали от Турции извинений

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Турция должна принести извинения за то, что сравнила голландцев с нацистами. Об этом заявил в воскресенье журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет ТАСС.

По его мнению, сделанные ранее "провокационные заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана являются неприемлемыми и не способствуют деэскалации конфликта между двумя странами". Рютте подчеркнул, что Нидерланды не хотят конфронтации с Анкарой, однако власти задумаются об ответе, если турецкие политики не прекратят подобные высказывания.

Снижение напряженности, уверен премьер, отвечает интересам обеих стран. "Но, конечно, турки должны способствовать этому, а то, что они заявили сегодня, не способствует", - отметил он, добавив, что одним из первых шагов должно стать извинение Анкары за сравнение голландцев с нацистами.

Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся на фоне решения голландских властей запретить по причине безопасности выступления в королевстве турецких политиков в поддержку конституционной реформы в Турции. С учетом этого решения Нидерланды в субботу сначала отказались выдавать разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже в этот же день с намерением выступить перед турецкой диаспорой в Нидерланды из Германии прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако она была блокирована у консульства в Роттердаме, объявлена "нежелательным иностранцем" и сопровождена обратно к немецкой границе.

"Я думал, что нацизм мертв, но я ошибался, - прокомментировал эти события Эрдоган. - Нацизм по-прежнему широко распространен на Западе". "Запад показал свое истинное лицо", - добавил он, пообещав, что действия голландских властей не останутся без ответа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАконфликтнидерландытурция
По теме
Турция намерена преподать Нидерландам урок международной дипломатии

Турция намерена преподать Нидерландам урок международной дипломатии 6

Турция готова научить Нидерланды основам международной дипломатии после того, как голландские власти отказались пустить главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на территорию королевства и заблокировали вход турецкому министру по делам семьи и социальной политики Фатме Бетюль Сайян Кайя в консульство в Роттердаме. Об этом, как передает агентство Reuters, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в Стамбуле, пишет ТАСС.   Фото, видео: на консульстве Нидерландов в Стамбуле развивается турецкий флаг

Фото, видео: на консульстве Нидерландов в Стамбуле развивается турецкий флаг 4

В Стамбуле протестующие сорвали флаг Нидерландов у голландского консульства и водрузили на его место турецкий, сообщает Hürriyet Daily News.
Фото, видео: полиция Нидерландов разогнала митинг турок

Фото, видео: полиция Нидерландов разогнала митинг турок 1

Полиция Нидерландов применила водометы для разгона акции протеста против действий голландских властей в отношении турецких чиновников. Об этом сообщает AFP.  Дипломатический скандал в разгаре: власти Нидерландов выслали турецкого министра из страны

Дипломатический скандал в разгаре: власти Нидерландов выслали турецкого министра из страны

Власти Нидерландов объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя "нежелательным иностранцем", передает агентство Reuters. После этого министра вынудили отправиться обратно в Германию, откуда она въехала в страну на автомобиле.  Премьер Нидерландов: Эрдоган вышел за рамки, назвав голландцев фашистами

Премьер Нидерландов: Эрдоган вышел за рамки, назвав голландцев фашистами 3

Президент Турции Тайип Эрдоган, назвав голландцев фашистами, перешел все границы. Об этом заявил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет ТАСС.  
ЕЩЁ
Что произошло сегодня ночью в Мяннику?
Limon.ee
самое читаемое на limon.ee
Limon.ee
limon.ee
самое читаемое на krasotka.ee
limon.ee
Дипломатический скандал в разгаре
limon.ee
limon.ee
limon.ee
русский театр
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
Конфликт Турции и Нидерландов
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
21:40
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России
21:31
Картина дня: трагическое ДТП в Ида-Вирумаа, компания на машине провалилась под лед и мужчина с пилой разгуливал по Тарту
21:12
Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках
20:53
Нидерланды потребовали от Турции извинений
20:35
Эстонию накроют дожди и мокрый снег
20:12
Автобус протаранил толпу на Гаити: более 30 погибших
20:03
Песков назвал предполагаемую дату встречи Путина и Трампа
19:51
Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза
19:31
В каких городах самые безумные пробки?
19:00
В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой
18:48
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США (4)
18:28
В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие
18:19
Мошенники рассылают письма от имени Налогово-таможенного департамента
18:18
Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!
18:04
Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress
17:47
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран? (13)
17:47
Этого вы точно не знали! Секреты программы «Пусть говорят»
17:18
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
17:17
Фадеева возмутило лицемерие Познера после извинений того на шоу «Минута славы» (1)
17:14
Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ (1)
Все новости
LimonЦеликом
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США

Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США (4)

Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео)

Евгений Криштафович рассказал, что делать, если тебя поймала полиция с косяком в кармане или во рту (видео) (2)

Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова

Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова

21:40
Стало известно, кто поедет на «Евровидение» от России
18:18
Авиакомпания Nordica сделала жителям Эстонии предложение, от которого сложно отказаться!
17:47
Этого вы точно не знали! Секреты программы «Пусть говорят»
17:17
Фадеева возмутило лицемерие Познера после извинений того на шоу «Минута славы» (1)
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

17:18
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
15:45
По этим симптомам можно с точностью 93% предсказать, что пара разойдется!
14:35
Восемь вещей, о которых категорически нельзя говорить при ребенке
13:37
Маленькие порции приводят к набору лишнего веса
SportsЦеликом
Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

Эстонка выиграла ЧМ по гонкам на собачьих упряжках

В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот

В России баскетболистке сменили неблагозвучную фамилию, чтобы избежать острот (2)

Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

Видео: в Дагестане на чемпионате по MMA произошла массовая драка

11. мар
Фото и видео: Келли Сильдару выиграла серебро на Всемирных экстремальных играх
ВпрокЦеликом
Видеоэксперимент Postimees: растворяется ли картонное основание рулона туалетной бумаги в воде?

Видеоэксперимент Postimees: растворяется ли картонное основание рулона туалетной бумаги в воде? (1)

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

Жителям Эстонии поступают таинственные звонки — кто за этим стоит?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты?

График от Postimees: в каких магазинах выгоднее покупать продукты? (1)

10. мар
Галерея: с апреля на линии Таллинн - Хельсинки начнет ходить скоростное судно Viking Line
Погода
Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Эстонию накроют дожди и мокрый снег

Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза

Видеохит: неудачная охота леопарда на дикобраза

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой

В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой

В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие

В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress

Центристы готовы передать Таллинну бренды «Столица», Pealinn и Raepress

Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ

Фото: бездомные нашли приют в старом трамвайном депо в Ласнамяэ (1)

Культура
Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин

Внезапный кандидат: худруком Русского театра хочет и может стать... Андрей Кузичкин (7)

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Самые читаемые
В Ида-Вирумаа столкнулись пассажирский поезд и машина, есть погибшие
Посольство Великобритании требует объяснений: почему в Эстонии теперь недействительны водительские права других стран?(13)
В Тарту мужчина угрожал прохожим пилой
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию из США(4)
Эстонию накроют дожди и мокрый снег
Топ комментариев
Американский чиновник назвал причину смерти Чуркина(30)
Фотографии почетного караула у Бронзового солдата изрисовали маркером(29)
Политик США обрушился на Ильвеса во время обсуждения России (28)
В армии США разразился грандиозный скандал из-за снимков обнаженных девушек-военных(25)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(23)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,146 EUR
SEK
0,104 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 10.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
студия Postimees
"на острие"
уличный опрос
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees