Самолет, летевший из Парижа в Петербург, вынужденно приземлился в Таллинне

Сообщается, что причиной посадки стали погодные условия в аэропорту Пулково, куда летел самолет.
В Пулково отметили, что данный рейс стал единственным, который был вынужден совершить посадку в другом аэропорту.
Направлявший в Санкт-Петербург самолет из Парижа совершил вынужденную посадку в Таллинне, пишет портал «Газета.ру» со ссылкой на «Фонтанка.ру».
Сообщается, что причиной посадки стали погодные условия в аэропорту Пулково, куда летел самолет.
В Пулково отметили, что данный рейс стал единственным, который был вынужден совершить посадку в другом аэропорту.
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